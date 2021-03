Os últimos dias trouxeram ao Windows 10 mais um problema grave, resultado de uma atualização. Esta situação surgiu com a Patch Tuesday de março e limitava a utilização de algumas impressoras neste sistema operativo.

A Microsoft depressa tratou de resolver a situação, quer com uma solução manual, quer com uma nova atualização que tratava do problema. Agora, a gigante do software veio reconhecer que afinal o problema é muito maior e ainda não está resolvido no Windows 10.

Novo problema com as impressoras

Foram quatro as atualizações do Windows 10 que traziam problemas na última Patch Tuesday do Windows 10. Os relatos dos utilizadores revelaram que ao tentar imprimir com equipamentos de algumas marcas surgiam BSOD e erros marcados com a falha APC_INDEX_MISMATCH.

Para solucionar a situação, e assim corrigir as falhas das atualizações KB5000802, KB5000808, KB5000809 e KB5000822, a Microsoft lançou uma nova correção que chegou esta semana. Tudo apontava para que a situação estivesse resolvida, mas há novos desenvolvimentos.

Windows 10 e as suas atualizações

Uma atualização da página de suporte da Microsoft veio revelar agora que existem desenvolvimentos nesta situação. A empresa admite que o problema é maior que o esperado inicialmente e que não está ainda completamente resolvido no Windows 10.

O que é indicado, as falhas na impressão está agora a gerar páginas com falta de elementos, como imagens, códigos QR e de barras. Há ainda situações anormais com tabelas, com elementos em falta. No limite, surgem apenas páginas em branco no final da impressão.

Microsoft está já a resolver a falha

Por agora não existe uma forma conhecida de contornar este novo problema. A Microsoft admitiu a sua existência e revelou que está a trabalhar numa nova solução que conta lançar durante a próxima semana, ainda sem uma data definida.

Este é apenas mais um episódio numa longa história de problemas com as atualizações do Windows 10. Mesmo as correções parecem trazer novos problemas e limitam a utilização deste sistema da Microsoft. Resta saber como e quando esta situação será resolvida de forma definitiva.