IRS: Já é possível consultar as deduções à coleta (e pode reclamar)

Está com curiosidade em saber quanto deduzir à coleta este ano relativamente ao IRS de 2020? Essa informação já está disponível no Portal das Finanças, podendo o contribuinte consultar todos os valores.

Se verificar alguma informação incorreta pode reclamar até ao final do mês. Conheça os passos para saber os seus valores de deduções à coleta.

Onde consultar as Deduções?

Para consultar as suas deduções ao IRS devem aceder ao Portal das Finanças e em seguida procurar por Deduções à Coleta. Depois carreguem em Aceder em Consultar > Consultar as despesas para deduções à coleta em IRS.

Aí podem ver, relativamente ao ano de 2020, as vossas deduções correspondentes às Despesas gerais familiares, saúde e seguros de saúde, educação e formação, etc.

A página destina-se à consulta das despesas que foram comunicadas à AT nas quais consta como titular. O valor da dedução foi calculado individualmente sem atender à composição do agregado familiar nem ao regime de tributação (separada ou conjunta)

É importante que tenha atenção às deduções. As Finanças fizeram a conta e indicam agora qual o montante a que o contribuinte terá direito em cada uma das deduções e que foi considerado automaticamente.

Doe 0,5% do seu IRS a uma entidade

Sabia que pode “doar” 0,5% do seu IRS a uma misericórdia, fundação, casa do povo, teatro, centro social e paroquia, igreja, bombeiros e variadas associações? No total são 4.399 as entidades que integram a lista de candidatos a quem pode consignar o IRS quando fazem a entrega da sua declaração anual do imposto.

A lista de entidades pode ser consultada aqui.