O Gmail é um dos mais importantes serviços de email da Internet. A Google consegue entregar aos utilizadores uma plataforma única e que se complementa com um conjunto de apps que está nos principais sistemas operativos.

No caso do Android, o Gmail está integrado de forma nativa e natural. A Google tratou deste processo para o seu sistema e a sua app. Há, naturalmente, espaço para algumas melhoras e vamos mostrar isso hoje, em especial no que toca aos anexos.

Um serviço nativo do Android

A app do Gmail é uma das que está nativa no Android. Esta garante o acesso ao serviço de email da Google, sem configurações complicadas ou necessidade de criar qualquer definição especial. É uma proposta que a maioria usa no dia a dia.

Uma das melhorias que podem ser feitas na configuração está nos anexos e nas imagens que vão chegar por email. Estes podem ocupar demasiado espaço ou dados a serem transferidos e o utilizador poderá querer interrompido.

Ajustar das definições do Gmail

Para acederem a estas configurações devem primeiro abrir a app do Gmail do Android, seguida de acesso ao menu da mesma. Aqui vão encontrar a lista das contas configuradas no Android, devendo ser escolhida a que querem ajustar as configurações.

Ao entrarem nas definições da conta, vão ter acesso a uma lista com todas as opções que podem ser alteradas. Neste caso devem descer até ao final da lista, para encontrarem as referentes aos anexos e imagens que recebem nas mensagens do email.

Como e quando recebe os anexos e as imagens

Existem aqui duas opções que devem alterar para controlar os anexos e a sua chegada ao Android. Devem desativar a opção chamada Transferir anexos e alterar a opção Imagens para perguntar ao utilizador antes de as descarregar.

Assim, apenas quando o utilizador entender é que estes anexos e imagens vão ser descarregados. Ficam longe do smartphone e do Android, poupando espaço, dados e até garantindo alguma segurança adicional ao utilizador.