Brasil: Youtuber Felipe Neto cria movimento “Cala a Boca Já Morreu” contra Bolsonaro

O Brasil atravessa um período negro na luta contra a COVID-19. Perto de atingir as 300 mil mortes, o descontrolo é a palavra cada vez mais utilizada para descrever a situação no país. As vozes contra o presidente Jair Bolsonaro, são cada vez mais e de todos os quadrantes. O conhecido youtuber Felipe Neto tem criticado duramente o presidente a quem, recentemente, chamou de “genocida”.

Após esta posição assumida pelo youtuber, o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, anunciou ter aberto processo judicial contra Felipe Neto. Este, por sua vez, referiu que vai financiar um núcleo de advogados para defender gratuitamente quem criticar Jair Bolsonaro nas redes sociais.

Brasil: Youtuber Felipe Neto em braço de ferro contra Bolsonaro

O youtuber Felipe Neto confirmou nesta quinta-feira que se está a juntar a um grupo de advogados para oferecer defesa gratuita a todos os cidadãos que forem investigados ou processados por se manifestarem contra o atual presidente do país, Jair Bolsonaro.

Esta ação decorre na sequência da intimação recebida pelo influencer por conta de um suposto “crime contra a segurança nacional”. Segundo informações, o youtuber chamou Bolsonaro de “genocida” no Twitter. Contudo, uma ordem judicial provisória na Justiça do Rio suspendeu a investigação contra o youtuber.

Cala a Boca Já Morreu

De acordo com o próprio Felipe Neto, a ação batizada de “Cala a Boca Já Morreu” conta com vários grupos de advogado especialistas na temática. Qualquer indivíduo que não possua advogado poderá ter acesso ao programa, que contará com um site oficial para acesso rápido às equipas responsáveis pelo apoio jurídico.

O influencer referiu que a frente “será um grupo da sociedade civil que vai lutar contra o autoritarismo e que será movido pelo princípio de que quando um cidadão é calado no exercício do seu legítimo direito de expressão, a voz da democracia enfraquece”. Além disso, Felipe referiu ainda que a “a liberdade de expressão no Brasil está sob ataques de violentos inimigos da democracia”.

No caso do youtuber, a investigação foi aberta a pedido do vereador da cidade e filho do presidente Carlos Bolsonaro, que submeteu uma ação judicial de denúncia do suposto crime.