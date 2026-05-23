MB WAY: sabia que já pode transferir 2000 euros?

O MB WAY é a solução Multibanco que lhe permite fazer transferências instantâneas, compras online e físicas, gerar cartões virtuais MB NET e ainda levantar dinheiro através do seu smartphone, tablet ou PC. Sabia que já pode transferir 2 mil euros?

É possível transferir 2 mil euros mas tem de validar com o MB WAY Verified

O MB WAY tem novidades importantes no que diz respeito às transferências de dinheiro. A plataforma da SIBS passou a permitir envios até 2000 euros por operação, mas há uma nova camada de segurança obrigatória para validar estes montantes: o MB WAY Verified.

Segundo a informação divulgada pela própria plataforma, esta funcionalidade usa reconhecimento facial certificado para autenticar operações de elevado valor.

Apesar do reforço da segurança, continuam a existir vários esquemas fraudulentos associados ao MB WAY. Ao longo dos últimos anos, as autoridades portuguesas têm alertado para burlas relacionadas com anúncios online, falsas ativações da aplicação e pedidos de devolução de dinheiro