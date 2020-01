Windows 10: Conheça já a nova calculadora gráfica

Depois de muitos anos, o Windows 10 vai finalmente ter uma nova calculadora! A grande novidade é que a nova calculadora chega com um modo gráfico. Os utilizadores que têm o Windows Insider 19546 já têm acesso à novidade.

Para que ainda não a viu, hoje mostramos como será esta nova calculadora que deverá chegar a todos os utilizadores com o Windows 10 versão 2004.

Quando a Microsoft tornou público o código da sua calculadora ao mundo, abriu também a possibilidade de outros o melhorarem. Associado a isto chegaram também novas propostas de novas funcionalidades que tornam a calculadora do Windows ainda mais completa.

A calculadora gráfica está a chegar ao Windows 10

Brandon LeBlanc, responsável pelo programa Windows Insider revelou que…

Esta nova calculadora está muito mais completa e uma das funções mais solicitadas foi mesmo a possibilidade de produzir gráficos

Como se pode ver pela imagem seguinte, colocando as funções no painel do lado direito, a calculadora disponibiliza os gráficos do lado esquerdo.

Este tipo de calculadora é importante para estudantes, para as mais diversas disciplinas e também para investigadores. Segundo informações, esta calculadora tem várias funcionalidades das quais se destacam:

Possibilidade de apresentar uma função em modo gráfico

Editar equações para ver como as mudanças afetam o gráfico

Possibilidade de escolher cor das linhas

Possibilidade de exportar a calculadora

Manipular variáveis secundárias

…entre outras opções

Como referido, esta calculadora apenas está disponível para os insiders, mais concretamente com o Windows Insider 19546. Ainda não se sabe quando chegará a versão final desta