As smart TVs estão cada vez mais presentes nas nossas casas, no entanto, ainda se encontram a preços demasiado elevados. Por outro lado, as mais acessíveis não respondem às exigências dos utilizadores em termos de fluidez, versatilidade e aplicações disponíveis… e até qualidade de imagem. Uma TV Box pode ser a solução.

Assim, deixamos algumas boas sugestões para transformar a sua televisão, numa verdadeira smart TV, mas sem gastar muito dinheiro.

Transforme a sua TV com uma TV Box Android

Tanix TX3

Em primeiro lugar, a sugestão vai para a Tanix TX3, uma TV Box Android, na versão 9.0. Com Android, disponibiliza portanto o acesso à Play Store, podendo assim o utilizador instalar as aplicações compatíveis, que podem ir desde os jogos, aplicações de streaming de música e vídeo, como Spotify ou Netflix, YouTube, ou o simples browser ou redes sociais.

Além disso, oferece um processador Amlogic S905X3, 4 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno. Algo que pelo preço é bastante interessante. Segundo a marca ainda suporta descodificação de vídeo nos formatos H.263, H.264, H.265, MPEG4 HD.

Oferce Wi-Fi dual band (2,4 e 5 GHz) 802.11 a/b/g/n e Bluetooth. Inclui ligação Ethernet, leitor de cartões microSD, HDMI, SPDIF e portas USB 2.0 e 3.0.

A box Tanix TX3 está disponível por cerca de 37€, utilizando o código de desconto 3QLRXEOP.

Tanix TX3

X96 Air

A TV Box Android X96 Air, tem especificações muito semelhantes ao modelo anterior. Nomeadamente, a versão do sistema operativo, o processador e a quantidade de memória RAM e de armazenamento interno que oferece. Também os formatos de vídeo que descodifica são os mesmos.

Como interfaces de ligação, o utilizador poderá contar com HDMI, Ethernet, ligação AV, duas portas USB 2.0 e uma 3.0, leitor de cartões e cabo ótico.

Claro que o design é diferente e o preço ligeiramente mais baixo. A box X96 Air está disponível por 37,89€, utilizando o código de desconto 3QLRXEOP.

X96 Air

MECOOL K7

Por fim, sugerimos a TV Box MECOOL K7 que, pelas suas características já se encontra numa gama superior, com um preço mais elevado.

A versão do Android é a 9.0, tem um processador Amlogic S905X2, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. Tem integrados os sintonizadores de TV DVB-T2 e DVB-S2.

Outra das características que a distingue é o facto de vir com ligação Ethernet Gigabit. Já o Wi-Fi é suportado nas mesmas frequências, tendo, no entanto, Wi-Fi ac.

O ecrã informativo é mais completo que os modelos anteriores e disponibiliza mais interfaces de ligação. Nomeadamente, ligação para antena, DVB-T2 e DVB-S2, HDMI, cabo ótico, leitor de cartões microSD, USB 2.0 e USB 3.0.

A TV box Android MECOOL K7 está disponível por cerca de 115€, utilizando o código de desconto 3QLRXEOP. O envio, no entanto, é gratuito, sem taxas adicionais.

MECOOL K7

Sugestões Pplware Outras boxes de TV: X96 Mini – 22,50€ com o código de desconto 3VH7HYI5

– 22,50€ com o código de desconto Tanix TX5 Pro – 38,50€ com o código de desconto 3QLRXEOP Pode ainda ver muitas outras promoções disponíveis no armazém espanhol, com entrega rápida e sem custos de alfândega. Pode ainda aproveitar vários cupões de desconto que estão atualmente disponíveis.

Este artigo teve o apoio da Geekbuying na disponibilização da informação.