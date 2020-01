A Apple é uma das empresas tecnológicas que tem uma maior comunidade de fãs e entusiastas. A empresa co-fundada por Steve Jobs destaca-se das restantes nesse aspeto. Os seus produtos, eventos, campanhas publicitárias e muito mais são icónicos. Deste modo, foi criado o Apple Archive onde pode conferir toda a história da empresa!

No total, estão armazenados quase 1 TB de conteúdos referentes à empresa de Cupertino que decerto irá suscitar nostalgia junto de alguns fãs.

Fundada a 1 de abril de 1973, por Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne, a Apple é uma referência em todo o mundo. Desde a sua criação que tem desenvolvido dispositivos eletrónicos com um conceito único e diferente de toda a concorrência… Daí o aparecimento do slogan da empresa: Think different.

Inicialmente, o seu foco estava nos computadores. Neste segmento, a Apple foi e é uma figura de destaque. Os computadores pessoais mudaram o mundo e a empresa co-fundada por Steve Jobs esteve sempre na linha da frente, em conjunto com gigantes como a IBM, HP e muito mais!

Não obstante, ao longo do tempo, o investimento em outros produtos e serviços tem sido uma constante. Com tantas evoluções e conceitos inovadores, a história da empresa é muito rica e foi agora colocada num arquivo online!

Apple Archive: coletânea com os produtos e história da empresa

O projeto não foi oficialmente produzido pela Apple, mas sim por Sam Henri Gold. Este entusiasta começou a sua criação em 2011, mas o progresso foi acelerado em 2017 após os conteúdos do canal de YouTube “EveryAppleAds” serem apagados.

Neste website poderá encontrar todo o tipo de conteúdos referentes à Apple: produtos, manuais, fotos publicitárias, campanhas publicitárias para TV e Internet… A lista é quase infinita, com cerca de 1 TB de tamanho!

A organização é excecional, estando o conteúdo segmentado por décadas, ano e tipo de produto/conteúdo. Não obstante dos 15.000 ficheiros colecionados até ao momento, Sam Henri Gold está aberto a novos conteúdos que possam não constar no arquivo!

Um dos produtos mais revolucionários da empresa de Steve Jobs já tem treze anos!