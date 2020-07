ProcMon: Mais uma app do Windows que a Microsoft levou para o Linux

É ingável a aproximação da Microsoft ao Linux e a tudo o que esse sistema oferece aos utilizadores. A abordagem tem sido prática e procura aproximá-lo do Windows, quer na sua base, quer nas apps que ali são usadas.

Se é normal vermos já o WSL no Windows 10, há outras áreas a serem exploradas. Uma delas são apps e serviços, que cada vez mais estão presentes. O mais recente é o conhecido ProcMon, que acabou de chegar ao Linux.

Mais uma aposta da Microsoft no Linux

Há muito que a Microsoft tem procurado trazer para o Linux as suas apps mais básicas. Não falamos de aplicações com interfaces gráficas complicadas, mas assim ferramentas essenciais para a gestão dos sistemas operativos.

Se a PowerShell é já uma certeza neste sistema, há ainda muito caminho a ser percorrido. A ideia da Microsoft é permitir que qualquer utilizador do Windows se sinta capaz de usar o Linux, com as ferramentas de gestão que já sobretudo conhece e está habituado.

O ProcMon também já foi portado para este sistema

Assim, é normal que ferramentas como o ProcMon sejam portadas para o Linux. Este software dedicado à monitorização de processos, que tão bem se conhece da suite SysInternals, pode agora ser instalado e usado com a mesma simplicidade de sempre.

Esta segue igualmente a linha de uma outra app também conhecida. O ProcDump também já está no Linux há algum tempo, podendo ser usada diretamente da linha de comando. O código destas apps está disponível e vai ser mantido em regime de Open Source no GitHub, algo que todos agradecem.

Esta app do Windows pode agora ser usada

Todas as instruções para a instalação e utilização do ProcMon estão disponíveis na sua página do GitHub. Claro que pode ser compilada de raiz ou simplesmente ser instalada de um repositório, com o comando apt-get.

Este é mais um passo importante para a Microsoft. Com cada vez mais empresas a usar o Linux no serviço Azure, é importante ter próximas as ferramentas que os administradores se habituaram a usar e em que confiam.