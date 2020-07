A Google tem acompanhado o que os utilizadores do Android precisam e pedem. Esta são as caraterísticas que muitas vezes são colocadas nas versões seguintes do seu sistema operativo móvel.

Em alguns casos, especiais, estas funcionalidades surgem de forma mais rápida. É isso que vai acontecer com o Nearby Share, que poderá chegar muito em breve e num lote muito grande de smartphones Android.

O Nearby Share poderá chegar em breve

A espera pelo Nearby Share no Android tem sido grande. Este serviço de partilha da Google é falado há já muitos meses e promete ser uma forma simples e rápida para enviar ou receber ficheiros entre smartphones e outros dispositivos.

Apesar de não ter sido ainda oficialmente lançado, o Nearby Share está já a ser testado nos smartphones, para um conjunto limitado de utilizadores. Aqueles que estão na versão beta do Google Play Services já vêm surgir esta nova opção de partilha.

A Google tem novidades para os smartphones

Agora, e segundo informações partilhadas, há novidades neste campo, que vão ser importantes para os utilizadores. Segundo o que se soube, a Google já começou a alertar os seus parceiros OEM que o Nearby Share deverá chegar em breve.

Será já no próximo mês de agosto, ainda sem um dia preciso, que esta funcionalidade deverá ser lançada. Surgirá como uma atualização do Google Play Services e será instalado automaticamente nos smartphones Android.

Muitas versões do Android vão ser suportadas

Outra igualmente excelente notícia é que será suportado por um leque grande de smartphones. A informação existente revela que o Android 6 será a versão mínima para o Nearby Share ser suportado. Assim esses smartphones e os mais recentes têm suporte.

Estas são excelentes notícias para os utilizadores e para os seus equipamentos. Esta novidade chega já dentro de dias e dará aos smartphones Android a capacidade de partilhar ficheiros bem como texto entre equipamentos de forma simples, rápida e segura.