Tem um iPhone mais antigo? Então também deve atualizar já o iOS

O foco dos desenvolvimentos da Apple é, normalmente, nos seus mais recentes equipamentos e nos que estão há menos tempo no mercado. É para estes que lança novas versões e correções que são necessárias.

No entanto, a marca de Cupertino não esquece estes equipamentos mais antigos e por vezes lança novidades. Foi isso que aconteceu no final desta semana com a chegada do iOS 12.4.8, focado no iPhone e iPad que já não têm suporte.

Nova versão do iOS para equipamentos mais antigos

A Apple foca-se normalmente nas mais recentes versões do iOS para apresentar novidades e correções de problemas neste sistema. Naturalmente que estão dedicados aos modelos mais recentes e que assim são mantidos ativamente pela marca.

Há, no entanto, algumas situações em que a marca se foca nos modelos mais antigos e que estavam já sem suporte. São atualizações pontuais, mas extremamente essenciais e importantes para que estes equipamentos possam funcionar corretamente.

Apple criou esta nova versão para resolver problemas

É desta forma que surgiu agora o iOS 12.4.8, que traz para os equipamentos mais antigos um conjunto de correções e de melhorias. Destina-se aos equipamentos mais antigos e que por isso acabaram por não receber o iOS 13.

A lista de equipamentos não é muito extensa, mas comporta muitos equipamentos ainda em utilização. Falamos do iPhone 5s, do 6 e 6 Plus, do iPad Air, mini 2 e mini 3, e o iPod touch de sexta geração.

Importante instalar já no iPhone e no iPad

Não se sabe ao certo quais as novidades desta versão do iOS, mas deverá ser uma correção de segurança importante e urgente. Haverá ainda haver melhorias ao nível da estabilidade do próprio sistema, para assim estes equipamentos terem uma melhoria no seu comportamento,

Se tem um destes equipamentos, deverá procurar a atualização no seu iPhone, iPad ou iPod, na zona onde se habituou a encontrar estas novas versões. As correções são relevantes e importantes e devem por isso ser instaladas de imediato.