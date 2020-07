O OneDrive da Microsoft é a proposta da empresa no que toca aos serviços Cloud. Integra-se com o Windows 10 de forma única e é já uma parte essencial deste sistema, sendo usado para guardar e proteger ficheiros essenciais.

Este serviço Cloud tem algumas funcionalidades únicas, que podem e devem ser exploradas. A Microsoft resolveu agora terminar com uma das mais interessantes, que ajudava o utilizador a aceder aos ficheiros do seu computador remotamente.

Fim de uma das melhores funcionalidades do OneDrive

Na sua forma mais básica, o OneDrive é igual a qualquer outro serviço cloud. Armazena os ficheiros dos utilizadores e tem uma interface web para ser acedido em qualquer lado. Há, no entanto, um conjunto de outras funcionalidades únicas e que o destacam dos demais serviços.

Pode ser conhecido por poucos, mas o OneDrive permite que remotamente seja feito o acesso a todos os ficheiros presentes numa máquina remota. Estes não precisam de estar alojados no OneDrive e o acesso é feito diretamente pelo browser ao computador.

Aceder a qualquer ficheiro numa máquina remota

Agora, e de forma completamente abrupta, a Microsoft resolveu acabar de vez com esta funcionalidade única. Vai ser descontinuada já no final do mês de julho, sem qualquer possibilidade para o utilizador manter esta capacidade.

A Microsoft garante que ainda assim, os utilizadores podem sincronizar qualquer ficheiro que esteja nas máquinas e assim garantir o acesso posterior. O OneDrive garante já a sincronização do Desktop, Documentos e outras pastas, podendo assim indicar outras localizações.

Microsoft não justificou a decisão tomada

Não existe uma justificação apresentada pela Microsoft para esta medida. Limitou-se a anunciar esta mudança e a indicar que acontecerá no último dia de julho, sem qualquer prazo adicional. Provavelmente estará associada principalmente a uma eventual pouca utilização desta funcionalidade.

Esta é uma perda importante para os utilizadores do OneDrive da Microsoft. A capacidade de aceder a qualquer ficheiro, mesmo os que estivessem na rede ligada ao PC, era única e uma porta para um controlo remoto facilitado ao utilizador.