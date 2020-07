A grande ritmo, a Google tem melhorado o Chrome e tudo o que este browser oferece aos utilizadores. A cada nova versão surgem novidades importantes e que tornam esta proposta mais simples de usar e mais ajustada ao que é necessário na Internet.

É neste contexto que agora surge uma nova atualização do Chrome, que traz para os utilizadores muitas novidades importantes. Uma delas, já disponível, vai tornar a Internet menos incómoda e mais amiga do utilizador.

Uma nova versão do Chrome para todos

As novidades que a Google lançou na mais recente atualização do Chrome são o culminar de vários meses de testes. Estes são realizados nas versões Canary, Dev e Beta, passando depois para a versão estável e para todos os utilizadores deste browser.

Assim, e na versão 84, encontramos uma novidade importante. A partir de agora, as notificações dos sites. Mesmo com a permissão dos utilizadores, por vezes existem abusos que não deviam existir. A partir de agora o Chrome vai controlar e bloquear esses abusos.

Versão 84 torna a Internet menos incómoda

Algo que está entretanto de volta e ativo são as cookies SameSite. Esta medida de privacidade e proteção foi iniciada há algum tempo, mas apenas agora é retomada de forma firme. O browser da Google vai passar a monitorizar este comportamento e a barrar os comportamentos anormais.

Nesta versão, e na vertente móvel, passa a haver suporte para Web OTP. Com esta API é possível facilitar a utilização no browser de passwords que se recebem por SMS, sem ter de alternar de app. Estas são lidas diretamente assim que são recebidas no dispositivo.

Browser da Google com atualização importante

Ainda no Chrome dedicado aos smartphones surge uma nova melhoria. As aplicações web que forem guardadas passam a ter acesso a atalhos rápidos para interação rápida. Assim, recebem uma funcionalidade que as apps nativas já têm.

Esta nova versão está já disponível para atualização nas diferentes plataformas onde o Chrome está presente. A lista de melhorias é muito grande e pode ser lida neste link da Google, onde a gigante apresenta tudo o que melhorou no Desktop e no Android.