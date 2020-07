Foi há apenas algumas semanas que a Google revelou uma surpresa para os utilizadores do Chrome. Em breve, e graças a algumas novidades do Windows 10, o seu browser iria consumir menos bateria e assim ser mais eficiente.

Estas foram excelentes notícias para quem usa este browser, que todos sabem consumir muitos recursos. Agora, e num reverter de ideias, a Google revelou que cancelou estes desenvolvimentos e irá não deverá dar esta melhoria ao Chrome.

A Google recuou no desenvolvimento do seu browser

Desde sempre que o Chrome se mostrou um browser que consome mais recursos que o esperado. A Google nunca conseguiu corrigir este problema, que está sempre presente e a complicar a vida aos utilizadores. A soma destes fatores acaba em alguns casos por ser prejudicial.

Era por isso que a novidade prometida pela Google estava a mostrar-se muito interessante. Recorrendo ao SegmentHeap, uma novidade do Windows 10, estava garantida uma poupança de recursos que seria visível na bateria. Os valores apontavam para um ganho de 2 horas numa situação normal.

Poupança de bateria não vai chegar agora ao Chrome

Agora, e depois dos primeiros testes realizados pela Google, esta promessa acabou por cair. Na versão Canary do Chrome esta funcionalidade foi já desativada e a Google reconheceu esta situação para o futuro do desenvolvimento do seu browser.

Do que é revelado, esta poupança acontece efetivamente, mas tem impacto noutras áreas. Foram detetados problemas e havia dificuldades para fazer alguns motores gráficos e compiladores funcionarem corretamente com esta ferramenta presente e em ação.

Poupança de recursos não vai estar ativa nesta funcionalidade

Por agora a Google colocou então em pausa esta funcionalidade, para avaliação. A gigante das pesquisas deverá em breve torná-la como uma opção, que será ativada por uma flag, para que os programadores a possam avaliar.

Curiosamente, a Microsoft não parece estar a ter estes problemas e esta funcionalidade está ainda presente no Edge. Não se sabe se existe alguma diferença na implementação feita, mas esta é uma vantagem para o browser da Microsoft.