Uma das mais-valias da Microsoft é o seu programa Insider, que aplica no Windows 11 e já fez sucesso na versão anterior. Com este programa conseguem testar todas as novidades de forma antecipada, detetando problemas.

A gigante do software quer alargar ainda mais a chegada destas novidades, com um reforço das suas experiências disponíveis. Isso vai permitir que as novidades cheguem de forma alargada já em 2022 e que sejam avaliadas a um ritmo elevado.

Tem sido ao abrigo do programa Insider do Windows 11 que muitas novidades têm sido trazidas a público. Esta é a forma desenhada há alguns anos para testar e avaliar muitas das melhorias que hoje temos disponíveis e em utilização neste sistema.

A Microsoft quer ainda mais e por isso revelou agora como o ano de 2022 vai ser, no que toca a este programa e ao que irá trazer. A gigante do software promete muitas novidades, que vão seguir a filosofia do programa Insider.

Estas vão ser trazidas no já conhecido Feature Experience Pack, que vai ser retomado nesta nova versão. Isto permitirá separar as novas experiências do core do sistema operativo e manter os 2 desenvolvimentos paralelo e sem interferir diretamente.

Assim, e do que foi revelado, as novas funcionalidades do Windows 11 vão ser disponibilizadas através do Windows Feature, Web e Online Service Experience Packs. Estas vão ser aplicadas em cima das novas builds do sistema operativo e por isso completamente independentes a todos os níveis.

Algo que ficou claro pela Microsoft é que nenhuma das novidades tem a garantia de ser tornada real na versão final. Vão ser testadas e amadurecer em testes público, sendo depois avaliadas e caso sejam prontas podem incorporar as builds finais do Windows 11.

Esta é uma mudança importante da Microsoft para o Windows 11, pois permite desenvolver novidades de forma isolada e independente. Assim, o sistema base cresce e fica livre de situações anormais, ao mesmo tempo que as novidades e melhorias vão sendo preparadas.