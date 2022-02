O anúncio recente do fim da versão gratuita do Google Workspace deixou muitos utilizadores preocupados e a procurar uma solução para o que há tantos anos vinham a usar. Esta é uma mudança que a gigante da Internet obriga e que a fará perder muitos clientes.

Ainda que não seja uma solução total para esta falta recente, a Google anunciou agora o Workspace Essentials Starter. Este é uma solução que vai permitir que os serviços bem conhecidos possam continuar a ser usados.

A Google define o Workspace Essentials Starter como uma solução para todos os que querem ter acesso a uma solução profissional de ferramentas de produtividade. É em muito similar ao que já oferece na sua suite Workspace, mas com algumas limitações.

Aquela que está identificada como sendo a maior lacuna é também a que dá mais liberdade ao utilizador. Esta versão do Google Workspace não disponibiliza o serviço de email, que permite que seja usado qualquer endereço de correio profissional e alojado noutras plataformas.

Do que é descrito pela Google, bastará ao utilizador registar-se com o seu e-mail profissional para ter acesso a todas as ferramentas que este pacote oferece. Depois, e para começar a trabalhar de forma colaborativa, só é necessário convidar os restantes colegas.

Cada conta que for aqui criada dá acesso a 15 GB de armazenamento e e muitas das conhecidas ferramentas da gigante das pesquisas. Todas estão alojadas na Internet e oferecem níveis de segurança elevadas e uma mobilidade muito grande. Esta solução está limitada a 25 utilizadores por equipa, mas sem limite de equipas por organização.

O Workspace Essentials Starter deverá ser aberto aos utilizadores ainda este mês de fevereiro. Promete ser a forma de dar a qualquer utilizador o acesso a todo o leque de ferramentas profissionais, que muitos queriam pode usar.

Apesar de não ter sido criada para colmatar a mudança dos planos do Workspace, esta poderá ser a solução que muitos esperavam. A Google continua a manter os seus utilizadores, mesmo os que migrarem para outras plataformas concorrentes e que oferecem outras soluções.