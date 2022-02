Uma das guerras mais recentes para onde a Apple foi arrastada foca-se na App Store e na possibilidade de instalar apps fora da App Store. As acusações de monopólio têm surgido e até o governo de vários países têm tomado posições fortes.

As ações têm ganho relevância e um passo importante foi dado agora. Ao ser aprovada a Open App Markets Act por um comité do Senado dos EUA, fica muito mais perto a possibilidade de instalar apps fora da App Store da Apple no iOS.

Uma das razões que a Apple apresenta para a segurança e proteção dos utilizadores no iOS é o seu controlo das apps. Estas apenas podem ser instaladas via App Store, o que garante que apenas as que são auditadas e validadas têm lugar no iPhone.

Claro que isso leva a um controlo muito grande, o que tem sido um dos argumentos dos que acusam a Apple de monopólio. A gigante de Cupertino controla quais as apps presentes e ainda tem acesso a parte dos lucros que são gerados na sua loja.

The passage of the Open App Markets Act out of the Senate Judiciary committee brings us one step closer to having this legislation signed into law. This bill will let people download apps directly from outside companies rather than being forced to go through official app stores.