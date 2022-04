Microsoft pode lançar um plano familiar do Xbox Game Pass

Com a possibilidade de a Sony fazer algumas movimentações no que respeita à sua plataforma de assinatura de jogos, parece que a Microsoft está a preparar o seu contra-ataque nesse âmbito.

Desta forma, de acordo com as informações mais recentes, a empresa de Redmond poderá lançar um plano familiar para o seu serviço Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass da Microsoft pode ter plano familiar

O Xbox Game Pass é um serviço de assinatura de jogos que oferece aos jogadores o acesso a um vasto conjunto de títulos com diversos planos diferentes de acordo com as necessidades e possibilidades de cada um.

Mas os rumores recentes indicam que a Microsoft, dona da Xbox, poderá estar a desenvolver um plano familiar para inserir na plataforma de jogos. E esta é uma funcionalidade que muitos jogadores pedem à empresa, uma vez que consideram que a falta do plano familiar é uma lacuna do serviço.

Este plano irá assim permitir que os clientes consigam partilhar o acesso à conta com outros elementos. Desta forma, em vez de somente um utilizador, o pacote familiar possibilitará que várias pessoas usufruam do serviço na mesma conta.

Parece que esta já não é a primeira vez que a Microsoft pondera esta hipótese. Mas agora a informação é adiantada por fontes confiáveis familiarizadas com as investidas da empresa de Redmond e que garantem que esta vai mesmo avançar com um plano familiar. As fontes avançam ainda que este novo plano poderá ser lançado ainda durante este ano de 2022.

Os detalhes indicam que o plano familiar da Xbox Game Passe dará acesso a um total de 5 jogadores à mesma biblioteca de jogos. Para além disso, será muito mais barato do que se tivesse que pagar por 5 contas separadas, como acontece atualmente. Assim, através do sistema Family Account da Microsoft, os jogadores do mesmo país podem usar a mesma conta do serviço, a qual será gerida por um titular, tal como acontece com a Netflix.

Para já, ainda não foram revelados mais pormenores, como, por exemplo, o preço final deste plano. Também ainda não sabemos com certeza se a informação é mesmo verdadeira, mas tudo indica que a Microsoft irá oficializar a novidade muito em breve.

Leia também: