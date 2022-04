Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Router ou extensor Wi-Fi, o que devo usar em casa?

Boa tarde, Gostaria de uma ajuda para saber qual a melhor opção que devo optar, se um extensor wifi se um novo router. No meu quarto tenho pouco sinal wifi e precisava de aumentar a qualidade do sinal pois o sinal é muito fraco. Consigo passar desde o router até ao quarto cabo ethernet mas gostava de saber qual a melhor solução para melhorar a qualidade de sinal, se um novo router/AcsessPoint para o quarto se um extensor wifi ligado via ethernet. Cumprimentos, João Couto

Resposta:

João,

Isso depende muito de qual o router que tem, que acabou por não o referir.

Tal como refere, há várias opções:

substituir o router existente (se for do operador, utilizar o novo router para Wi-Fi no mesmo local do router existente) adicionar um Wi-Fi extender sem fios (normalmente numa posição intermédia entre o router existente e o local a usar) adicionar um AP cablado no local a usar

A melhor opção é sem dúvida a terceira, a mais económica será a segunda, e a primeira poderá ser apenas um “remedeio” que pode não ser robusto.

Há ainda uma quarta opção, que é uma mistura de todas, como por exemplo os Deco M4 da TP-Link:

Um dos dispositivos Deco M4 liga com cabo ao router existente, e o segundo Deco pode, ou não, utilizar cabo. Posso confirmar que o desempenho é muito bom em qualquer das formas.

Como última dica, sugiro que, caso ainda não o tenha feito, verifique se o router atual está a propagar o sinal em 2.4GHz e se está ligado a essa rede. Por vezes, é escolhida apenas a frequência de 5GHz para tentar obter maiores velocidades, mas o que é facto é que o alcance fica bastante comprometido, sendo neste caso preferível utilizar a 2.4 GHz.

[Respondido por Hugo Cura]

WhatsApp no cartão do Android é mesmo uma boa opção?

Bom dia. Precisava da vossa ajuda para esclarecer uma questão. A dúvida é a seguinte: A minha esposa tem um telefone com pouca capacidade de armazenamento e utiliza bastante o WhatsApp, para partilha de fotos e vídeos. Ontem tinha já 88% da capacidade de armazenamento interno ocupada. A pasta WhatsApp/Images tinha mais de 3GB de tamanho. Movi a pasta do armazenamento interno, para o cartão SD. Mas agora, quando ela acede às conversas no WhatsApp, as fotos e vídeos não estão disponíveis para visualização. Mudando as fotos para o cartão SD elas não ficam visíveis nas conversas no WhatsApp? Apenas ficam através da galeria, na respetiva pasta criada no cartão SD? Como posso fazer, para os conteúdos multimídia ficarem visíveis nas conversas do WhatsApp, mas não ocuparem espaço no armazenamento interno? A opção "Visibilidade de ficheiros" nas Definições/Conversas, produz esse efeito? Ao acionar essa opção, os ficheiros descarregados não vão para a galeria, logo não ocupam espaço no armazenamento interno, é isso? Mas conseguem ser visualizados nas respetivas conversas, no WhatsApp? Outra alternativa seria transferir toda a aplicação (WhatsApp) para o cartão SD? Isso é possível? Obrigado, Paulo Costa.

Resposta:

Paulo,

Não é possível fazer o que pretende. O WhatsApp, nativamente, irá sempre utilizar o armazenamento interno como local predeterminado para os conteúdos recebidos (fotos/vídeos).

A opção “Visibilidade de ficheiros” que refere, é apenas isso mesmo, condiciona a visibilidade de ficheiros na galeria, mas não retira do espaço ocupado no armazenamento interno.

Existe forma não oficial de fazer o que pretende, mas requer um smartphone com permissões de acesso root, que normalmente existe conhecimentos avançados para o conseguir.

Após isso é simples, bastando utilizar a app XInternalSD, mas o passo mais importante/complicado é mesmo o root.

[Respondido por Hugo Cura]

O Windows insiste em mudar de idioma e como resolvo isso?

Boa tarde. No meu Windows 10, apesar de só ter instalado o pacote de idioma português, e de ter região e tudo o resto definido para Português, a Segurança do Windows "transformou-se" em Windows Security e aparece agora em Inglês, tal como alguns frisos que aparecem meio em Portugues, meio em Inglês. Será de alguma atualização? Algum comando ou driver errado? Reinstalei o sistema recentemente e vinha tudo em Português. Passados uns dias, aconteceu a mudança. Que fazer neste caso? Obrigado João Cortez

Resposta:

João,

Essa é, infelizmente, uma situação comum no Windows e que miutas vezes é resolvida de uma forma simples.

Vai ter de remover a Segurança do Windows e depois voltar a fazer a sua instalação no sistema operativo.

Abra a pesquisa do Windows, e escreva o comando appwiz.cpl. Vai ser aberta uma nova janela, onde deve escolher a Segurança do Windows, que deve remover.

Após isso deve aceder a este link e escolher a versão que quer instalar da Segurança do Windows.

No final, tudo deverá voltar à forma normal, como pretende.

[Respondido por Pedro Simões]

Que app para SMS escolher para o Android e com a migrar?

Olá Pplware, Tenho uma dúvida que gostaria de ver respondida. No meu Android, tenho uma app dedicada às sms e que, sinceramente, não gosto nada. Assim,o que pergunto é qual destas apps recomendam que eu use para receber e enviar sms. Aproveito e pergunto como devo fazer a troca da app. Obrigado, Jerónimo Sousa

Resposta:

Jerónimo,

A resposta à sua questão é muito simples, dada a variedade de propostas que a Play Store tem disponível.

Mesmo com esta oferta toda, o que recomendamos é que usa a app padrão do Android, proposta pela Google.

Assim, e no seu Android, procure pela app Mensagens, na Play Store. Só precisa mesmo de fazer a sua instalação normal.

A parte mais simples vem agora e trata de toda a parte da migração da app. Só precisa de a abrir e concordar em que esta seja a padrão.

Todas as mensagens vão estar disponíveis e todas as que chegarem depois vão também estar já aqui.

[Respondido por Pedro Simões]

Loja de apps da Microsoft ou apps diretas do programador?

Pplware, vocês que sabem tudo vão poder ajudar-me de forma simples e dar-me uma opinião sincera e rápida. Sendo utilizador do Windows, vejo ali presente a loja e apps da Microsoft. Confesso que não usei muito e não a explorei. Assim, a minha questão é simples, mas com uma resposta que pode ser complicada. Recomendam que instale apps por essa loja ou que obtenha as aplicações na Internet, nos sites dos programadores ou noutros locais? Quero estar seguro e esta pode ser a forma mais simples de o conseguir fazer no Windows. O que acham? Obrigado, Rafael Martins

Resposta:

Rafael,

A resposta é simples e até rápida de lhe dar.

Sempre que possível deve optar pela loja de app a Microsoft, para que tenha a certeza da sua origem.

Ao mesmo tempo, e por estarem na loja, as apps vão ter atualizações aplicadas de forma automática. Isso pode não acontecer nos restantes cenários.

A oferta tem vindo a crescer e cada vez mais existem apps para todos os gostos dos utilizadores. Recomendamos que explore o que está disponível e certamente vai encontrar o que procura.

[Respondido por Pedro Simões]

