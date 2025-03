Microsoft melhora as aplicações do Office e consegue que estas abram mais rápido!

Para além do Windows, a Microsoft tem procurado tornar as suas aplicações mais rápidas e com menos consumos de memória. Para isso tem várias técnicas testadas ao longo dos anos e que aplica nas suas ferramentas. A mais recente mudança vai melhorar as aplicações do Office e fazer com que estas abram ainda mais rápido!

A Microsoft está a introduzir uma nova funcionalidade para aumentar a velocidade de abertura de aplicações do Office. Esta funcionalidade permitirá que as aplicações sejam executadas silenciosamente em segundo plano quando o computador for inicializado.

Esta inovação, que começou com o Word em maio, permitirá aos utilizadores abrir programas do Office mais rapidamente. Esta importante inovação foi recebida com grande satisfação pelos utilizadores. A funcionalidade, chamada Aceleração de Inicialização, tem como objetivo manter as aplicações do Office na memória para que possam ser acedidas instantaneamente quando necessário.

Serão necessários, no mínimo, 8 GB de RAM e 5 GB de espaço disponível em disco para utilizar esta funcionalidade. Quando o modo de poupança de energia estiver ativado, a funcionalidade será completamente desativada. A Microsoft pretende, por isso, preservar a eficiência energética em grande medida.

Além disso, para aqueles que não desejam esta funcionalidade, haverá uma opção para a desativar nas definições do Word. Também utiliza o mesmo método para coisas como Windows, Chrome e atualizações de controladores OEM, pelo que tem as suas melhorias testadas e garantidas.

Em contraste, aplicações como o Adobe Creative Suite executam os seus processos de arranque diretamente na área de arranque normal do Windows, permitindo aos utilizadores desativá-los facilmente. Esta importante inovação da Microsoft pretende tornar a experiência dos utilizadores do Office mais rápida e eficiente.

Como sempre, a Microsoft deverá trazer esta 0novidade de forma faseada aos utilizadores. A nova funcionalidade estará disponível primeiro na aplicação Word e depois será expandida para outras aplicações do Office.