Microsoft anunciou um mini PC com processador ARM no seu evento Build 2022

A Microsoft dispensa apresentações e é uma das marcas mais populares e poderosas no segmento tecnológico. Neste sentido, a marca norte-americana levou a cabo o seu evento Build 2022, que acontece entre os dias 24 e 26 de maio, onde revelou várias novidades.

Entre essas mesmas novidades está a apresentação de um novo mini PC da marca, composto por um processador ARM e ainda uma versão nativa Arm64 do Visual Studio 2022. Tudo isto foi apresentado através de um kit designado Project Volterra.

Microsoft apresenta mini PC com ARM

De acordo com as últimas notícias, a empresa de Redmond está a trabalhar numa versão nativa Arm64 do Visual Studio e ainda num mini PC com processador ARM. As informações foram reveladas no evento Microsoft Build 2022, onde a marca referiu que a versão prévia da versão nativa do ARM do Visual Studio 2022 estará disponível já durante as "próximas semanas", devendo ser lançada em toda a sua amplitude ainda neste ano, juntamente com o suporte Arm64 .NET.

E apesar de alguns dispositivos ARM, como o Surface Pro X, tenham conseguido executar o Visual Studio por meio de emuladores x64, algumas funcionalidades não foram suportadas, tendo um impacto negativo ao nível do desempenho.

Desta forma, a Microsoft está a criar aquilo que o CEO Satya Nadella descreve como sendo uma "rede de ferramentas nativas do ARM" e composta por:

Visual Studio 2022 completo e código VS

Visual C++

.NET 6 e Java modernos

Clássico .NET Framework

Terminal Windows

WSL e WSA para executar aplicações Linux e Android

Project Volterra

Para demonstrar esta versão nativa, a Microsoft apresentou o Project Volterra, um kit para programadores com o mini PC equipado com um processador ARM.

Veja o vídeo da apresentação:

Tal como vemos na apresentação, o equipamento do Project Volterra foi criado em parceria com a Qualcomm e conta com um processador Snapdragon, que ainda não foi revelado qual o modelo, e uma unidade de processamento neural (NPU). O objetivo é então ser usado para o desenvolvimento e testes de apps nativas ARM.

Pelas imagens vemos então que se trata de um equipamento com um design bastante simples e minimalista, mas que pode ser empilhado, como mostra a imagem acima. Além disso, o dispositivo é fabricado com plásticos do oceano que foram reciclados.