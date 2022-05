A Proton é um dos serviços mais seguros da Internet, garantindo aos utilizadores uma proteção e privacidade acima da média. Focado inicialmente no email, tem alargado a sua oferta a outras áreas, todas baseadas nos mesmos princípios.

Todas estas ofertas passam agora a ter uma casa única e que pode ser acedida de forma unificada. Alojada em proton.me, esta nova proposta fica assim acessível num ponto único e de fácil acesso.

Depois de ter iniciado a sua oferta em 20214, com o serviço de email, a Proton tem evoluído e aumentado a sua lista de serviços ao longo dos anos. A sua oferta única baseia-se em princípios únicos de privacidade, segurança e de proteção para os utilizadores.

Estes foram alargados ao Proton VPN e ao Proton Calendar, mantendo todo o seu espírito de proteção e anonimato que serviram de base a este serviço. Ainda assim, tudo estava disperso e acessível em vários pontos de entrada na Internet.

Para simplificar a utilização de todas as propostas da Proton, há uma novidade importante e que foi agora anunciada. Tudo será acessível agora num ponto único, num novo domínio e de fácil acesso. Em proton.me, os utilizadores têm um hub de acesso mais natural.

Será aqui que o acesso ao Proton Mail será feito, bem como a outros como a VPN, o Calendar e até ao Drive. Num único ponto, com novos ícones e com uma nova imagem associada para ser de mais fácil identificação e acesso.

Este era um domínio já conhecido dos utilizadores da Proton, tendo sido adotado há algum tempo. Agora é alargada a sua utilização e passa a depender de apenas um login para todas as propostas que estão disponíveis para os utilizadores.

Apesar de uma unificação mais prática do que técnica, esta é importante para os utilizadores. Num único local, com um domínio transversal, a Proton dá acesso aos utilizadores a todas as suas propostas e a todos os seus serviços de privacidade única na Internet.