Microsoft acabou com a app Cortana para iOS e Android

O mundo da tecnologia viu surgir há uns anos os chamados assistentes virtuais. A tecnologia tinha na sua base software capacitado para realizar tarefas ou serviços para um indivíduo. Os exemplos são das tarefas mais simples, como dizer a meteorologia, até ações mais complexas, como criar rotinas para interação com dispositivos terceiros. Os mais conhecidos assistentes virtuais são a Alexa, Siri, Google Assistant e Microsoft Cortana.

Ora é precisamente esta última que agora chega ao fim no serviço com recurso à aplicação para iOS e Android. A Microsoft descontinuou a Cortana nas principais plataformas do mercado mobile.

Como era expectável, a Microsoft descontinuou hoje a sua aplicação móvel Cortana. Como resultado, a empresa encerrou todo o suporte para a atividade Cortana de terceiros e eliminou a app Cortana para dispositivos iOS e Android.

Mas o que é a Cortana?

Em grosso modo, para quem não está familiarizado com a Cortana, esta é a versão da Microsoft da Siri ou da Alexa. Na verdade, é um assistente pessoal virtual baseado em inteligência artificial que pode responder a perguntas e concluir pequenas tarefas.

A sua aplicação, com o mesmo nome, lançada originalmente em novembro de 2018, aparentemente nunca ganhou uma base de utilizadores grande o suficiente na sua curta vida para que a Microsoft considerasse que valesse a pena mantê-la. Se os outros players, como a Apple, Google ou Amazon, têm grandes dificuldades em ter uma assistente ativa para ser efetivamente uma mais-valia, a da Microsoft, certamente iria ter muito mais dificuldades.

Conforme é explicado numa página de suporte da Microsoft, a partir de hoje, 31 de março, a app móvel deixará de ter suporte. Assim, todas as tarefas que existiam dependentes desta plataforma, deixam de existir.

Mas atenção, a Cortana não deixará, pelo menos para já, de estar disponível ​através do Windows. No sistema operativo da Microsoft a assistente mantém as funcionalidades, como os lembretes, ou as tarefas, ativas.

Estas funcionalidades, para serem usadas nos dispositivos móveis, terão agora de utilizar outra ferramenta da empresa, a app Microsoft To D‪o, que está disponível para download gratuito no iOS e Android.

Uma morte anunciada

Os planos para acabar com esta ferramenta foram anunciados em julho de 2020. Conforme é sabido, a Microsoft disse que estaria a mudar a rumo das suas aplicações para entregar uma “experiência de assistente transformacional movida a IA” nas suas aplicações do Microsoft 365, o que envolveria o redirecionamento das suas “áreas de inovação e desenvolvimento”.

Desde então, a empresa melhorou a integração da Cortana no Microsoft 365, como a introdução de resumos personalizados e acionáveis ​​no Outlook para utilizadores do Exchange e a adição da Cortana na app móvel Teams para fazer ações do tipo gerir calendários, e-mail e participar nas reuniões.

Em janeiro de 2021, a Microsoft encerrou o suporte para a integração da Cortana na coluna Harman Kardon Invoke.