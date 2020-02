Chegou o Windows 12 Lite! Espere, afinal é um Linux Lite…

Já ouviu falar no Windows 12? Pois, por agora só existe a versão 10, mas ao que parece o Windows 12 já anda por aí a ser vendido.

O ‘Windows 12 Lite’, assim como era descrito, era vendido em DVDs! Atenção, não compre gato por lebre.

O “alerta” foi dado por um utilizador no Reddit com o nome hexsayeed. O utilizador partilhou uma imagem de um suposto Windows 12 Lite cujos autores do sistema dizem ser uma versão superior a tudo o que a Microsoft já desenvolveu. O preço do “produto” é de apenas 15 dólares, bem mais barato que a versão do Windows atual.

De acordo com a descrição, este Windows 12 é imune a vírus e a ransomware. Pode ser instalado numa máquina já com o Windows 7 ou 10 e é três vezes mais rápido que o Windows 10 no arranque. É uma versão ideal para gamers e não necessita de qualquer licença.

Windows 12 Lite afinal é um Linux Lite…

No segmento das distribuições Linux há ofertas para todas as necessidades. Neste segmento podemos encontrar distribuições para servidores, para desktops, para mini PCs, para dispositivos da área da Internet das Coisas, etc.

Chama-se Lite e tal como o nome sugere é uma distribuição compacta em termos de software e também ao nível do ambiente gráfico. O Linux Lite é baseado no Ubuntu.

Se estava com ideias de comprar esta nova versão do sistema operativo da Microsoft o melhor mesmo é instalar o Linux Lite! De salientar que este não é um produto oficial da Microsoft. Atenção ao que compram!

