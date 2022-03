37 anos depois, alguém encontrou um Easter egg no Windows 1.0

A versão do Windows lançada em novembro de 1985 não está esquecida. Há ainda muitos entusiastas que exploram as especificidades destas versões antigas dos sistemas operativos que acabam por dar origem a estas notícias.

Foram precisos 37 anos, para que alguém descobrisse um Easter egg no Windows 1.0.

As mensagens, truques, jogos ou simples animações escondidas em sistemas operativos, sites ou apps, são comuns e acabam sempre por trazer um lado de curiosidade ou até piada ao utilizador que é capaz de chegar até eles. São os chamados Easter eggs (ovos de Páscoa, em português), assim apelidados pelo fator surpresa que trazem.

Agora, Lucas Brooks partilhou no Twitter um destes Easter eggs descoberto num dos mais antigos sistemas operativos. O Windows 1.0 foi lançado a 1985.

Easter egg no Windows 1.0 descoberto 37 anos depois do lançamento

Nesta descoberta, Lucas Brooks encontrou uma mensagem secreta que continha uma lista de programadores que trabalharam nesta versão do Windows, mas que não eram propriamente conhecidos como tal.

Este segredo escondido, aparentemente demorou 37 anos a ser descoberto ou, pelo menos, a ser partilhado com o mundo e vem com uma mensagem de parabéns associada, indicando realmente, que era um Easter egg.

De acordo com Brooks, a caixa de diálogo oculta foi colocada de forma criptografada no final do ficheiro de bitmap sorridente incluído no sistema operativo. No entanto, em 1985, não havia ferramentas que pudessem descobrir esse tipo de dado extra.

Um dos nomes presentes na lista e talvez o mais sonante, é o de Gabe Newell que trabalhou na Microsoft de 1983 a 1996, saindo da empresa para fundar a Valve, da qual ainda é presidente.