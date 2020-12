Xfce 4.16 Desktop já é oficial! Saiba o que traz de novo

No mundo do Linux existem vários componentes que fazem parte das distribuições. Ao contrário do Windows e do macOS, nas distribuições Linux podemos mudar o ambiente gráfico de trabalho. A oferta é vasta, podendo o utilizador escolher entre o Gnome, KDE, Xfce… entre outros.

Recentemente foi lançado o novo Xfce 4.16! Conheçam as novidades.

O ambiente de desktop Xfce 4.16 foi lançado recentemente, como uma grande atualização que traz inúmeros novos recursos e melhorias em relação à versão anterior, Xfce 4.14.

Ao contrário do Xfce 4.14, que esteve em desenvolvimento por mais de quatro anos, o Xfce 4.16 esteve “apenas” cerca de um ano e meio em desenvolvimento, mas traz grandes mudanças que os fãs do ambiente leve de trabalho certamente irão gostar.

Das várias novidades, o destaque do Xfce 4.16 vai para uma renovada interface, com novos ícones e conjunto de cores.

Destaque ainda para o suporte para escala fracionária na caixa de diálogo Exibir, modo escuro para o painel, pesquisa aprimorada e recursos de filtro para a gestão de configurações, suporte para decorações do lado do cliente para todas as configurações diálogos, bem como um diálogo sobre o Xfce reformulado que agora mostra informações básicas do sistema.

O gestor de janelas também sofreu alterações no Xfce 4.16, estando agora mais rápido. O gestor de ficheiros Thunar também foi atualizado nesta versão e agora permite que os utilizadores pausem as operações de copiar e mover. Passa também a ter suporte para listas de espera de transferências de ficheiros, etc.

Com o novo lançamento da nova versão deste ambiente de trabalho há também um novo papel de parede (como é normal a cada lançamento). As dependências também foram atualizadas, pois o GTK2 deixa de ser suportado.

Xfce 4.16 Desktop

Leia também…