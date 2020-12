Armazenar dados nos mais diversos dispositivos é algo que fazemos diariamente. Desde documentos pessoais ou de trabalho, fotos, vídeos ou qualquer outro tipo de dados, a sua importância não para de aumentar, sempre com um fator de risco de perda associado.

Se perdeu os dados que estavam no cartão de memória que agora deixou de estar acessível, se esvaziou a reciclagem sem dar conta do que lá estava, ou se simplesmente apagou uma pasta sem querer, o iMyFone AnyRecover poderá trazer os seus dados de volta.

São muitos os dados que vamos guardando e acumulando, como documentos importantes, faturas, comprovativos, extratos bancários, fotos e vídeos, emails, etc. Nesse sentido, não só é importantíssimo garantir a sua redundância para evitar situações desagradáveis, como também é importante que, em caso de perda, utilize uma ferramenta eficaz e que não deite tudo a perder. Afinal, esses dados são parte da nossa vida.

É para esse tipo de situações e outros imprevistos que as ferramentas de recuperação de dados são importantes e, acima de tudo, que sejam comprovadamente eficientes, como é o caso do software de recuperação de dados AnyRecover.

Já com mais de 2 anos de mercado, o AnyRecover é um produto da conhecida marca iMyFone, com uma oferta alargada em software. Em concreto, tem softwares de recuperação de dados em computadores e smartphones, ferramentas que facilitam a migração de dados em smartphones, ferramentas multimédia (editor de vídeo, conversor PDF), entre outros.

As funcionalidades do AnyRecover

O AnyRecover é uma solução segura para a recuperação de dados, ajudando o utilizador a recuperar facilmente os dados perdidos ou apagados, em unidades de armazenamento no Windows ou MacOS.

De grosso modo, a recuperação de dados é possível quando, fisicamente, os dados ainda existem mas que, por qualquer razão, não estão identificados como tal.

O AnyRecover permite resolver as situações de recuperação de dados mais populares. Assim, com o AnyRecover conseguirá:

Fazer a recuperação de forma simples e rápida, em apenas 3 passos, acessível a todos os tipos de utilizador

Recuperar dados a partir de diversos tipos de dispositivos, como discos rígidos mecânicos, Drives SSD, Pen Drives USB, cartões de memória, câmaras, etc

Recuperar entre mais de 1000 tipos de ficheiros, incluindo naturalmente todos os tipos de imagem, vídeo, documentos, arquivos e muito mais

Suporta recuperação em situações como eliminação de ficheiros, esvaziamento da reciclagem, formatação, partição corrompida, recuperação em raw, ou outros tipos de cenários

Os dados podem ser recuperados de vários tipos de sistemas de ficheiros, como NTFS, FAT16, FAT32 e exFAT, e também unidades de disco virtual (VHD, VHDX, VMDK e VDI).

É simples recuperar dados

Após iniciar o AnyRecover, precisa de escolher o local a partir do qual pretende começar a encontrar dados. Esses locais de armazenamento, estão organizados em locais mais comuns no computador (Ambiente de trabalho, Reciclagem ou Documentos), por partições (internas ou externas), e por dispositivos de armazenamento, para o caso de não conseguir encontrar a partição que pretende.

Escolhido o local, só precisa de premir o botão Iniciar e esperar que a magia aconteça.

Se não surgirem todos os ficheiros que esperava encontrar, acalme-se. Primeiro deverá recuperar os que foram encontrados e depois, deverá tentar novamente utilizando se possível outra fonte de dados. Ou seja, no caso de ter escolhido uma partição na primeira tentativa, na segunda tentativa deverá escolher um dispositivo de armazenamento. Dessa forma, uma vez que o método de pesquisa é outro, poderão ser encontrados novos dados.

Finalmente, só precisa de escolher as pastas ou ficheiros que pretende recuperar, com a possibilidade de os filtrar por data, no caso de saber a que data se referem os dados perdidos. Para concluir, só precisa escolher a pasta onde guardar os dados recuperados, que deve ser numa unidade de armazenamento diferente da que está em recuperação.

Pode ver o vídeo abaixo, que resume todo o processo para recuperação de dados de um cartão SD:

Não encontra o seu dispositivo para fazer a recuperação?

Há situações em que o problema pode ser de tal forma que o dispositivo simplesmente não se encontra listado. Isso trata-se de uma questão mais avançada, que não está diretamente ao alcance do AnyRecover, mas que ainda assim tem solução.

Pode então recorrer à equipa especializada do iMyFone, a partir do próprio software AnyRecover, clicando em “Contacte-nos”. Nesse local, poderá expor detalhadamente o problema que está a enfrentar, e receberá ajuda direcionada na tentativa de concretizar a recuperação.

Em conclusão…

As situações em que testámos o AnyRecover foram diversificadas, e os resultados obtidos na recuperação foram positivos. Em situações de perda de partição, o AnyRecover conseguiu identificar o nome original dos ficheiros, sendo assim feita uma recuperação total.

O AnyRecover não é apenas uma ferramenta de recuperação de dados em Windows mas também no Mac OS. Neste momento, está a decorrer uma promoção de natal onde pode usufruir de 30% de desconto para o plano anual. Além disso, também tem disponível um plano “lifetime”, sem validade, onde pode usufruir indefinidamente de todas as melhorias e novas funcionalidades que foram lançadas par ao AnyRecover.