O seu PC vai suportar a IA? Teste da Opera ajuda a perceber o que vai conseguir fazer

Com a chegada da IA, muitos questionam se os seus dispositivos vão ter a capacidade necessária para a poder usar. Esta é ainda uma questão em aberto, mas que começa a ser respondida. Um novo teste da Opera vem agora dar uma ideia do que o seu PC poderá ou não usar da IA e mostrar como está preparado para lidar com ela e com o que existe.

Será que o seu PC vai suportar a IA?

A Opera lançou o devicetest.ai, uma ferramenta que permite aos utilizadores testar a capacidade dos seus dispositivos executarem modelos de inteligência artificial (IA) localmente. Esta solução, acessível a todos, abre novas possibilidades na utilização da IA ​​e melhora a privacidade ao permitir testes sem necessidade de envio de dados para servidores externos.

A ferramenta foi projetada para ser fácil de usar e adequada tanto para utilizadores casuais quanto para amadores com equipamentos avançados e pesquisadores focados na IA. Para utilizar o devicetest.ai, os utilizadores devem aceder através da versão mais recente do Opera Developer. Este browser integrou modelos de inteligência artificial da família Google Gemini. Uma vez na página, deve seguir estas etapas:

Ler as informações fornecidas.

Clicar em “Executar teste”.

Selecione um perfil de avaliação.

Clicar em “Iniciar teste”.

A duração do teste varia entre três e vinte minutos, dependendo das especificações do sistema e do perfil escolhido. Após a sua conclusão, os resultados são exibidos no ecrã e podem ser partilhados via um link ou descarregados como um ficheiro CSV para análise posterior.

Teste da Opera ajuda a perceber o que conseguirá

O devicetest.ai oferece três perfis de avaliação, cada um representando um grande modelo de idioma local (LLM) com diferentes consumos de recursos. A escolha do perfil deve ser baseada nas especificações do hardware disponível para obter uma avaliação representativa. A ferramenta usa três indicadores principais para determinar a capacidade do dispositivo:

Tokens por segundo (TPS) — Mede o número de palavras de quatro caracteres, incluindo espaços, que o modelo pode processar por segundo.

— Mede o número de palavras de quatro caracteres, incluindo espaços, que o modelo pode processar por segundo. Latência do primeiro token (FTL) — Mede o tempo que o modelo leva para gerar a primeira palavra após receber um prompt.

— Mede o tempo que o modelo leva para gerar a primeira palavra após receber um prompt. Model Load Time (MLT) — Mede o tempo que necessário para o hardware carregar o LLM na RAM do sistema.

Além desses indicadores principais, o devicetest.ai fornece resultados adicionais relacionados a diversas tarefas típicas de um LLM local. O modelo executa essas tarefas diversas vezes e fornece médias de TPS e FTL para cada uma, proporcionando uma visão mais detalhada do desempenho do dispositivo.

A Opera garantiu que os dados utilizados no teste são utilizados exclusivamente para gerar os resultados e comparar o desempenho do dispositivo com outros utilizadores. Nenhum dado pessoal é recolhido e nenhum dado é associado a endereços IP específicos, garantindo que a privacidade do utilizador permaneça intacta.