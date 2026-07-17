Linus Torvalds: quem não quer IA deverá criar o seu fork do Linux

Linus Torvalds, o criador do kernel Linux, enviou uma mensagem clara aos que se opõem à utilização da IA nos processos de desenvolvimento de software. Torvalds realçou que a IA é parte integrante do processo de desenvolvimento do Linux e que este não irá mudar.

Linus Torvalds fala para quem não quer IA

Em declarações feitas através da lista de discussão do kernel Linux, Linus Torvalds afirmou que os programadores que não pretendam utilizar ferramentas de IA podem criar um fork do projecto. Isto para o continuar à sua maneira. O experiente gestor afirmou que é inegável que esta tecnologia é hoje uma ferramenta útil nos processos de desenvolvimento.

Embora Linus Torvalds reconheça que a IA não é perfeita, defende que estas ferramentas precisam de ser melhoradas para auxiliar os programadores. Apesar de alguns projetos adotarem políticas rígidas contra o uso de IA, a comunidade Linux continua a dar prioridade à eficiência técnica.

Greg Kroah-Hartman, chefe do programa de distribuição estável do kernel Linux, observou algo importante. Embora a baixa qualidade dos resultados de IA fosse inicialmente problemática, estas ferramentas produzem agora relatórios altamente úteis. Sistemas avançados como o Claude Opus 4.8 da Anthropic, de 2026, demonstram o aumento da produtividade impulsionada pela IA no mundo do software.

Deverá criar o seu fork do Linux

O papel da inteligência artificial nos processos de desenvolvimento de software voltou à ribalta após uma declaração de política publicada pela Software Freedom Conservancy. No entanto, o programador principal sénior Theodore Ts'o distanciou-se desta visão, apontando que rejeitar tecnologias automatizadas poderia perturbar os processos técnicos.

Outros proeminentes programadores do Linux, como James Bottomley, também enfatizaram que os colaboradores não têm o direito de questionar as ferramentas utilizadas por quem mantém o código. Bottomley afirmou que a posição de um programador contra o uso de IA não pode restringir o direito de outros de utilizar estas ferramentas.

Linus Torvalds lembrou a todos que a comunidade Linux desenvolve software de código aberto não por motivos religiosos, mas para criar melhor tecnologia. Reiterou que as decisões são tomadas inteiramente com base no mérito técnico, e não no medo, e afirmou explicitamente que ignoraria os argumentos contra a inteligência artificial.