Ainda mais segurança no ChatGPT! OpenAI tem uma novidade para todos

A OpenAI anunciou a expansão de uma das suas funcionalidades de segurança mais avançadas para o ChatGPT. A empresa começou a implementar o Modo de Bloqueio em todas as contas pessoais do serviço, incluindo os planos gratuito, Go, Plus e Pro, bem como as contas ChatGPT Business geridas de forma independente. Agora, todos podem usar.

O Modo de Bloqueio chega às contas pessoais do ChatGPT

Esta funcionalidade foi inicialmente introduzida em fevereiro de 2026. Nessa altura estava reservada a um grupo muito reduzido de utilizadores com necessidades de segurança particularmente elevadas. O objetivo do modo de bloqueio é reduzir a superfície de ataque contra ameaças como injeções de instruções maliciosas ou tentativas de extrair informações confidenciais através de serviços externos ligados à inteligência artificial.

Quando este modo está ativado, o ChatGPT limita ou desativa diversas funcionalidades que dependem da Internet ou de ligações a serviços externos. Entre elas, estão a navegação na web em tempo real, que depende exclusivamente de conteúdos em cache, o sistema Deep Thinking para pesquisa avançada e o Modo Agente, uma das ferramentas mais poderosas para automatizar tarefas complexas.

O acesso às imagens obtidas da internet também está restrito, e o código gerado com recurso ao Canvas está impedido de se ligar à rede. Da mesma forma, o ChatGPT já não descarrega ficheiros externos para análise, embora os utilizadores ainda possam enviar documentos manualmente para trabalhar com eles.

OpenAI quer trazer ainda mais segurança para a sua IA

A OpenAI esclarece que esta proteção não elimina por completo o risco de receber conteúdo malicioso. Um ficheiro carregado por um utilizador ou mesmo uma página em cache pode conter instruções concebidas para manipular o comportamento da IA.

Os utilizadores que já têm acesso ao recurso podem ativá-lo em Definições > Segurança, onde encontrarão o modo de bloqueio dentro do ChatGPT. A OpenAI indicou que a implementação será gradual, pelo que poderá demorar alguns dias ou semanas até que a opção surja a todos os utilizadores do plano.

Com este anúncio, a OpenAI confirmou também a chegada da funcionalidade de sessões ativas para praticamente todos os modos do ChatGPT. Com esta ferramenta, os utilizadores podem ver em que dispositivos estão ligados, consultar informações sobre o browser ou dispositivo utilizado, verificar a localização aproximada de onde estão a aceder ao serviço e terminar as sessões remotamente.