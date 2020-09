Ubuntu ao estilo do macOS? Instale o novo Touchégg 2.0.0

Quem é utilizador do macOS conhecerá certamente o poder do Touchpad. Na prática, através de um conjunto vasto de gestos/posições de dedos, é possível realizar as mais diversas operações no sistema. O Touchpad no macOS é muito poderoso e podemos ter algo semelhante numa distribuição Linux.

Se quiser o seu Linux Ubuntu ou derivado ao estilo do macOS instale já o novo Touchégg 2.0.0.

Se pretendem ter um touchpad Mac-like no Ubuntu, então apenas têm de instalar o touchegg. Esta é uma ferramenta antiga, mas que recentemente recebeu uma atualização de peso.

Apesar de não ficar com o mesmo poder do touchpad num Mac, o touchegg permite que tirem o melhor partido do mesmo em Ubuntu.

Vejam a nova versão do Touchégg em ação…

Esta nova versão traz um conjunto de ações que é possível usar…

Maximixar e restaurar uma janela(MAXIMIZE_RESTORE_WINDOW)

Minimizar uma janela(MINIMIZE_WINDOW)

Tile/snap de uma janela (TILE_WINDOW)

Fechar uma janela (CLOSE_WINDOW)

Mudar entre desktops/workspaces (CHANGE_DESKTOP)

Mostrar desktop (SHOW_DESKTOP)

Atalho para teclado (SEND_KEYS)

Executar um comando (RUN_COMMAND

Como instalar o novo Touchégg 2.0.0 no Ubuntu e derivado?

Para instalar o touchegg no Ubuntu basta que abram o terminal e executem os seguintes comandos:

sudo dpkg -i touchegg_ * .deb sudo apt -f install touchegg sudo dpkg -i touchegg_*.deb sudo apt -f install touchegg

Toda a informação sobre esta ferramenta pode ser encontrada aqui. Podem ficar a conhecer as ações disponíveis, podem descarregar o código e também aprender a realizar algumas configurações. Esta é uma ferramenta gratuita e, de acordo com o que testamos, é bastante completa e estável.

De referir também que o Touchégg 2.0.0 tem suporte para outras distribuições Linux como é o caso do centOS, Red Hat, Fedora e outros derivados.

Touchégg 2.0.0