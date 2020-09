A Epic Games está a tentar criar uma verdadeira revolução no mercado de apps e nas suas lojas, não apenas na Apple mas também na da Google. Esta última tem tido menos visibilidade, principalmente porque existem alternativas para serem usadas no Android.

Esta abertura é um dos princípios do sistema da Google e que os utilizadores mais gostam. Permite que seja possível ter apps de fontes de externas e até lojas de outras entidades, nem sempre de fontes confiáveis ou seguras. A Google vai mudar este cenário no Android 12 a Google vai mudar a forma como usamos as lojas de apps.

Todos os utilizadores do Android sabem o simples que é usar uma loja de apps externa à Google. A marca não recomenda que estas sejam usadas, mas permite-o, em alguns casos vindo até instaladas de fábrica pelos próprios fabricantes dos smartphones.

Uma mudança radical da Google no Android 12

Para mudar este cenário e até simplificar mais o processo de instalação destas lojas, a Google vai mudar muito no Android 12. Claro que para isso vai ter de ser garantida a segurança do sistema, impedindo que estas fontes externas tragam apps maliciosas, malware e outros problemas.

Em resposta ao feedback, faremos alterações no Android 12 para tornar ainda mais fácil para as pessoas usem outras lojas de apps nos seus dispositivos, tomando cuidado para não comprometer as medidas de segurança que tem em vigor

Com esta mudança, a Google quer manter a natureza de open-source do Android e aumentar ainda mais a possibilidade de escolha dos utilizadores. Esta é uma das pedras basilares deste sistema ao longo dos anos.

Novas regras para as compras nas lojas de apps

Para além desta mudança, a Google reforçou também as suas regras para as compras dentro das apps. Estas passam a ter de o fazer através da Play Store, ao contrário do que algumas não o fazem agora, como o Spotify ou o Fortnite.

A gigante das pesquisas revela que este é um número reduzido de apps e que vai reforçar esta obrigatoriedade. Na verdade, o que está a fazer é apenas um reforço desta sua imposição, uma vez que esta obrigação já existe nas regras atuais.

Ao conseguir este compromisso, a Google dá assim aos utilizadores do Android a possibilidade de usar as suas lojas de apps preferidas. Ao mesmo tempo, garante a tão desejada e importante segurança que os smartphones precisam de ter.