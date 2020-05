A Canonical tem mantido o Ubuntu sempre ativo e muitas inovações. Este é um dos sistemas operativos mais usados do mercado, em especial no que toca ao Linux, dominado completamente a sua área e agradando aos utilizadores.

Na sua mais recente atualização as novidades foram muitas e prometiam um sistema quase novo e com suporte por vários anos. No entanto, e agora que está lançado, as queixas começam a crescer. O problema parece estar na sua loja de apps.

Problemas parecem ter chegado com o Ubuntu 20.04

Foi há algumas semanas que a Canonical deu a conhecer a versão final do Ubuntu 20.04. Depois de 6 meses de desenvolvimentos, surgiu na sua forma definitiva e trouxe um conjunto alargado de novidades, em várias áreas.

Agora, ao fim destas semanas, as queixas dos utilizadores não param de crescer e de se acumular. No Reddit, um dos pontos de eleição para estes temas, um tópico tem sido o ponto para ser exposto o desagrado e os problemas.

Loja de apps deste Linux não está a funcionar bem

Em concreto, o problema está na loja do Ubuntu e na forma como esta se comporta na instalação de novas snaps. Está a ter um desempenho que vai contra o que é normal e que os utilizadores estavam a esperar que fosse visto.

As apps, após ser iniciado o processo de instalação, não apresentam nenhum indicador de progresso. Assim, os utilizadores não sabem se este está a decorrer. Ao tentarem de novo a instalação, recebem uma mensagem de erro a indicar que este ainda decorre.

Canonical deve resolver esta solução em breve

Vários utilizadores relatam que estão a usar o comando snap changes para acompanhar o progresso da instalação. No entanto, muitos simplesmente optaram por remover a loja de apps (sudo snap remove snap-store) por esta não estar a ter o comportamento esperado.

Nada parece ser uma solução para este problema, mesmo reinstalar o Ubuntu, conforme é referido. No entanto, é esperado que a Canonical resolva esta questão em breve, dado que esta versão do Linux tem tão boa aceitação.