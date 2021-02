O Raspberry Pi é um dos melhores e mais bem sucedidos micro-pcs. Por poucos euros conseguem uma máquina mínima para trabalhar ou para ter uma distribuição Linux a correr com serviços essenciais numa rede.

Sendo uma plataforma ARM é perfeita para correr um Linux, em especial a versão oficial, o Raspberry Pi OS. É precisamente neste sistema que agora existe uma polémica. Foi adicionado um repositório da Microsoft e os utilizadores estão revoltados.

É através dos repositórios que os utilizadores instalam novo software de forma simples. Basta um comando, com o nome da app que querem, para que todo o processo seja realizado de forma transparente, com todas as dependências a serem também instaladas.

É precisamente neste componente do Raspberry Pi OS que surge agora uma polémica. Ao adicionar um repositório da Microsoft, sem alertar os utilizadores, foi aberta uma discussão grande e onde os utilizadores estão contra a sua presença neste sistema.

O problema, segundo muitos utilizadores, é a possibilidade que a Microsoft tem de os seguir e recolher informação. Basta um simples comando apt update para que o repositório da Microsoft seja testado, e recolhidas informações.

Há a ideia de que no Linux apenas existem adições com o conhecimento dos utilizadores. Isto aplica-se à adição de novos repositórios e a outros componentes deste sistema. Há ainda uma resistência grande a usar software da Microsoft e o que a empresa oferece.

A presença deste repositório parece ter apenas um propósito. O suporte do Visual Code para ARM é já uma realidade e é desta forma que a sua instalação é possível de forma simples. Curiosamente está em todas as versões do Raspberry Pi OS, mesmo as mais básicas.

Esta mudança, simples e aparentemente inócua para muitos, está a ser muito mal recebida. Os utilizadores querem controlar os repositórios presentes e o que têm nas suas máquinas. A piorar a situação está mesmo ser da Microsoft, que muitos não querem nos seus sistemas.