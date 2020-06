Linux Lite 5.0: Um ubuntu mais magro mas mais rápido chegou

No segmento das distribuições Linux há ofertas paras todas as necessidades. Neste segmento podemos encontrar distribuições para servidores, para desktops, para mini PCs, para dispositivos da área da Internet das Coisas, etc.

A distribuição Linux Lite tem merecido a nossa atenção! É um Ubuntu bem mais leve e mais rápido. Conheça as novidades da versão 5.0.

Chama-se Lite e tal como o nome sugere é uma distribuição compacta em termos de software e também ao nível do ambiente gráfico.

A última versão do Linux Lite (versão 5.0), com o codename Emerald é baseada no Ubuntu 20.04 LTS e traz como ambiente gráfico o levezinho Xfce. Como principal novidade, esta nova versão traz suporte para UEFI. Pode ver aqui como tudo funciona.

Outro dos destaques é a transparência da distribuição. Segundo os autores, esta distro não tem nenhum mecanismo de telemetria escondido.

A firewall GUFW foi substituída pela FireWallD (está desativa por omissão). Esta nova ferramenta é muito mais intuitiva e tem boa documentação.

Novidades do Linux Lite 5.0

Kernel: 5.4.0-33

Firefox: 76.0.1

Thunderbird: 68.8.0

LibreOffice: 6.4.3.2

VLC: 3.0.9.2

Gimp: 2.10.18

Base: 20.04

Apesar de ter a palavra “Lite” na sua designação, esta distribuição ocupa 1,5 GB. Pode instalá-la nativamente numa máquina, recorrer à virtualização, ou então criar uma PEN USB de arranque.

Com o passar dos tempos e com a aquisição de novos PCs, vamos guardando no sótão, na garagem ou num sítio escondido lá de casa o nosso PC mais antigo. Aquela caixa já com um pouco de ferrugem, um monitor ainda CRT, um teclado já meio sujo e até um rato com bolinha. Se tem por lá uma dessas máquinas, limpe-lhe o pó e instale o Linux Lite 5.0.

Linux Lite 5.0