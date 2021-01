Há muito que todos tentam copiar a Apple e o que os seus sistemas operativos oferecem. Está sempre em causa a sua usabilidade e a qualidade da sua interface, sempre focada no utilizador e no que este necessita.

Assim, surge agora mais uma cópia, agora focada no iPadOS. O JingOS é um Linux que foi buscar ao sistema da Apple muito mais do que inspiração. É dedicado aos tablets e aos sistemas híbridos, com uma interface muito apelativa.

Linux com inspiração clara no iPadOS

É impossível olhar ao JingOS e não ver ali presente tudo o que a Apple trouxe ao iPad nos últimos anos. Esta é uma distribuição Linux que tem um propósito muito bem definido. Não se dedica aos PCs ou a outros dispositivos, mas foca-se nos tablets e nos híbridos com caraterísticas similares.

Desenvolvido e preparado para os dispositivos com ecrã sensível ao toque, traz uma interface otimizada. Os programadores chineses que o criaram garantem que é compatível com qualquer dispositivo x86, mas o s uporte multi-toque dá uma experiência mais alargada.

JingOS quer focar-se nos tablets

O JingOS é uma distribuição Linux baseada no Ubuntu 20.04, KDE 5.75 e Plasma Mobile 5.20. É em cima destes elementos que criaram a sua interface, onde também disponibilizam as apps e serviços que estão normalmente associadas a esta distribuição.

Os seus programadores querem modificar a framework do Plasma Mobile para criar o que chamam o JDE (Jing Desktop Environment) ainda este ano. Para tal já prepararam um repositório no Github, onde ainda não disponibilizaram código.

Curioso ver o que Apple dirá desta distribuição

O JingOS v0.6 estará disponível para download a 31 de janeiro, e os seus criadores indicam que é compatível com o Surface Pro 6 e o ​​Huawei Matebook 14. Poderá ser compatível com outros dispositivos, mas os únicos atualmente reconhecidos pela empresa JingLing são esses dois.

Será principalmente curioso ver como a Apple irá reagir a este lançamento. Não é a primeira vez que surgem distribuições inspiradas nos produtos da marca, como o ElementaryOS, mas até agora esta ainda não tomou nenhuma posição para tentar impedir a sua existência.

