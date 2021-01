O Kodi é um dos melhores e mais usados media players da Internet. Este sistema consegue dar ao utilizador tudo o que precisa para reproduzir a sua coleção de vídeos e de música, ao mesmo tempo que abre a porta a tudo que está online.

Este está em constante desenvolvimento, para que todos os problemas sejam resolvidos e para que novidades surja. A próxima versão está já quase pronta e desta vez as novidades são muitas. A versão Release Candidate está pronta e pode ser usada no dia a dia.

Há algum tempo que a versão 19 Matrix do Kodi está a ser preparada. Esta vem dar continuidade a tudo o que vem sendo preparado para este media player, melhorando ainda mais o que é oferecido para os utilizadores e para os sistemas onde está a correr.

Foram várias as versões que foram lançadas, sempre procurando equilibrar as novidades que foram sendo criadas. Ao mesmo tempo, foram também corrigidos erros e problemas que esta versão foi apresentando, fruto da sua ainda imaturidade e juventude.

Pois a versão Release Candidate foi finalmente lançada, seguindo o ciclo de desenvolvimento programado. A versão Beta foi lançada no final de novembro, abrindo caminho a muitas melhorias que estavam já pensadas para esta versão.

Segundo o que foi anunciado, esta é uma versão já pronta a ser usada no dia a dia, dada a sua atual maturidade. Caso não sejam encontrados erros, esta será a versão que será disponibilizada aos utilizadores muito em breve, se bem que ainda sem data anunciada.

Quem quiser testar esta versão já pode fazer a sua instalação. As versões dedicadas às diferentes plataformas podem ser encontradas neste repositório do Kodi. Caso prefiram, podem entrar no programa beta do Android e receber as atualizações antecipadas pela Play Store.

Tudo parece pronto para a chegada do Kodi 19 “Matrix”. As melhorias são muitas e as correções preparadas também. Podem acompanhar a lista de melhorias desta versão Release Candidate neste link, onde os programadores registaram as alterações. Será em breve que a nova versão chega, com todas as novidades.