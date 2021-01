Carl Pei, após sair da OnePlus prepara-se para lançar nova marca e oferecer 10 MacBook Air

Foi a 13 de outubro que foi notícia a saída da Carl Pei da empresa que ajudou a fundar, a OnePlus. Depois de elevar o nome da empresa ao lado de Pete Lau, havia chegado o momento de “novos começos”.

Agora, o ex-cofundador da OnePlus acaba de anunciar que será já no próximo dia 27 de janeiro que vai apresentar a sua nova empresa. Para celebrar, está a oferecer 10 computadores Apple MacBook Air.

Carl Pei, em 2013, juntou-se a Pete Lau e lançaram ao mundo a OnePlus. A premissa inicial da empresa foi a de colocar no mercado o smartphone capaz de competir com os mais poderosos do mercado em termos de desempenho, mas a um preço muito mais acessível. O flagship killer, como foi apelidado na altura.

Hoje reconhecemos à OnePlus, que pertence ao mesmo grupo da OPPO, como uma das mais relevantes marcas do setor, com Pete Lau no comando, ainda que também tenha um papel relevante na OPPO.

Nos últimos meses de Carl Pei na empresa, vimo-lo a assumir os “novos começos” da empresa. O lançamento do OnePlus Nord veio marcar uma nova fase da empresa, com uma aposta em modelos dedicados à gama média.

Mas a era acabou, dando início a uma nova fase.

Carl Pei anuncia nova empresa a 27 de janeiro

Carl Pei revelou em dezembro que a sua nova startup arrecadou 7 milhões de dólares, mas poucos detalhes deu relativamente ao novo negócio. Hoje, através do seu Twitter, avançou que estaria pronto para dar a conhecer o seu novo projeto já a 27 de janeiro.

Para impulsionar tal anúncio, está a promover um passatempo onde oferece 10 computadores da Apple, MacBook Air.

O melhor deste sorteio, que termina a 31 de janeiro, é que é internacional, por isso também pode tentar a sua sorte.

Suspeita-se que a nova empresa esteja relacionada com produtos de áudio, mas não passam de especulações. Vamos aguardar por dia 27 para descobrir todas as novidades.