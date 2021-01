Apresentado na passada semana, o Galaxy S21 promete ser uma verdadeira revolução em várias áreas. A fotografia levou a que este mudasse a sua estética, integrando agora ainda mais este elemento no seu desenho.

A poucos dias de chegar ao mercado, é hora de começar a ser testado. Um dos primeiros vídeos partilhados mostra o seu interior e como é, aparentemente, simples de reparar. O mais curioso são as semelhanças com o modelo anterior, pelo menos no seu interior.

Com o Galaxy S21 a Samsung abriu definitivamente a porta ao 5G. Todos os modelos têm já esta tecnologia presente e isso está presente na sua construção. Com uma traseira de plástico, fica muito mais simples aceder ao interior deste smartphone.

Com uma construção muito similar ao modelo anterior, são óbvias as semelhanças entre estes 2 modelos. Imediatamente são visíveis a cobertura de grafite e o módulo de carregamento sem fios, que ao serem removidos revelam a bateria e todos os restantes componentes.

As semelhanças continuam com a presença da motherboard e de outros elementos como as câmaras nos mesmos locais. É aqui que se destacam agora a presença das 2 antenas 5G, que percorrem a lateral dos 2 lados. Este é um elemento novo e que a Samsung soube esconder no S21.

Claro que há melhorias, em especial ao nível do seu grau de reparação. O S21 está mais modular e mais simples de ter peças trocadas. Isso é visível no ecrã, que tem agora o cabo de ligação à motherboard mais simples de ligar. Este pormenor veio simplificar a troca do ecrã de sobremaneira.

Com estes elementos, a equipa do PBKreviews atribuiu ao Galaxy S21 da Samsung uma pontuação de 7,5 em 10. Este valor é muito mais elevado que os 3 pontos obtidos pelo S20. Claro que será interessante ver se estes valores são refletidos pelo iFixit mais tarde.

É interessante ver como a Samsung conseguiu adicionar elementos ao S21 sem ter de sacrificar a sua estrutura. Ao tornar este Galaxy mais simples de reparar, acaba por garantir também uma melhor adaptação do que está disponível.