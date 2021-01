Esqueceu-se da password de root do Linux CentOS? Faça este “hack”…

O Linux permite redefinir facilmente a password de root. Para tal, é necessário que o utilizador tenha acesso físico à máquina e sem qualquer software adicional, pode facilmente mudar a password do superutilizador root.

Hoje ensinamos como podem recuperar a password de root do Linux CentOS?

Este “hack” ajuda a mudar a password de root do Linux CentOS

Durante o funcionamento normal do sistema, o Linux funciona com base em runlevels entre 2 e 5, que permitem diferentes modos de funcionamento do sistema. Arrancando o sistema no runlevel 1, o utilizador entra num modo específico: single user mode.

Para tal, nos sistemas mais modernos, baseados no CentOS devem começar no Grub carregar na tecla e (de edit)

Em seguida devem acrescentar a seguinte string: rw init=/sysroot/bin/sh

Depois para fazer boot, basta que usem o atalho Ctrl-x para iniciar o sistema com a nova opção.

Já na shell devem aceder ao filesystem da seguinte forma:

chroot / sysroot chroot /sysroot

Em seguida devem fazer reset à password do Linux usando o comando:

passwd passwd

Procedam agora à atualização do SELinux

touch / .autorelabel touch /.autorelabel

E está feito. Façam exit e em seguida reboot

O processo é relativamente simples, e pode dar jeito nas mais variadíssimas situações. É claro que alguns utilizadores poderão questionar desta forma qualquer utilizador pode alterar a password do Linux. Sim, é verdade, mas tal acontece com todos os sistemas. Para tentar adicionar um nível de proteção superior, podemos sempre adicionar uma password ao grub.

