Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning confirmado para a Switch

A THQ Nordic confirmou recentemente que o seu RPG de fantasia, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, vai chegar em breve à Nintendo Switch.

Trata-se de uma excelente notícia para possuidores de Nintendo Switch, que aprecie este tipo de jogos.

Em 2020 a THQ Nordic lançou o jogo Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, um RPG de fantasia desenvolvido pelos estúdios KAIKO, Big Huge Games e 38 Studios.

O jogo obteve bastante sucesso no PC e agora, segundo comunicado da THQ Nordic, vai ingressar na Nintendo Switch.

Das mentes brilhantes de R.A. Salvatore (escritor de livros de fantasia), Todd McFarlane (criador do personagem Spawn), e Ken Rolston (Lead Designer de Elder Scrolls IV: Oblivion), Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning é uma rematerização do jogo original e traz uma jogabilidade refinada.

Re-Reckoning consiste num RPG altamente personalizável e que apresenta um sistema de combate intenso.

A ação decorre em Amalur, e leva o jogador a visitar locais fantásticos desde a cidade de Rathir, até às vastas e selvagens planícies de Dalentarth, passando pelas cavernas perigosas e repletas de armadilhas de Brigand Hall Caverns.

A missão é simples, salvar o mundo que se encontra dividido por uma eterna guerra e controlar as Caves da Imortalidade como sendo o primeiro guerreiro resgatado das próprias garras da Morte.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning tem como principal curiosidade, um sistema de evolução de personagem designado por Destino, que permitirá a evolução do nosso herói consoante o nosso próprio estilo de jogo.

Existem centenas de missões paralelas que o jogador vai encontrar e que aumentam em largas dezenas de horas um jogo que já por si, é extenso e complexo. Estas side quests são variadas e diversificadas acrescentando um pouco de intriga política, de romance, magia negra e muito mais… além da missão principal.

Este lançamento para a Nintendo Switch vem acompanhado por 3 DLCs, The Teeth of Naros, Legend of Dead Kel e Weapons and Armor.

O lançamento de Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning para a Nintendo Switch está previsto para 16 de março.