Dona da criadora do jogo PUBG é avaliada em 27,2 mil milhões de dólares

PUBG é um dos jogos mais populares atualmente do mercado gaming, jogado por milhares de jogadores nos quatro cantos do mundo. Como seria de esperar, um jogo deste calibre traz bastante dinheiro para às empresas responsáveis pelo seu desenvolvimento.

Neste sentido as informações mais recentes indicam que empresa que detém a criadora do PUBG, designada Krafton, está avaliada atualmente em 27,2 mil milhões de dólares.

Nos dias que correm existem vários jogos interessantes e com muita qualidade. E a grande parte está otimizada não só para computadores e consolas, mas também para os dispositivos móveis.

É, por exemplo, o caso do jogo PlayerUnknow’s Battlegrounds, mais conhecido como PUBG. Trata-se de um jogo eletrónico multiplayer que utiliza o motor Unreal Engine 4. Foi desenvolvido pela PUBG Corp, subsidiária da Bluehole, a principal entidade da empresa-mãe sul-coreana Krafton.

E de acordo com os especialistas, essa mesma empresa Krafton viu o seu valor aumentado com este jogo.

Empresa do jogo PUBG é avaliada em 27,2 mil milhões de dólares

Krafton é então a empresa que detém a criadora do jogo PUBG. E segundo os consultores da Eugene Investment & Securuties Co., a Krafton está avaliada em 27,2 mil milhões de dólares, cerca de 22,34 mil milhões de euros. A previsão refere-se à abertura de capital da empresa, que deverá acontecer no segundo semestre de 2021.

Claro que o jogo PlayerUnknow’s Battlegrounds é um dos maiores responsáveis por este valor, uma vez que é o principal produto da empresa. Por conseguinte, PUBG é um dos motivos que justificam a faturação da empresa de 1,1 mil milhões de dólares, cerca de 90 mil dólares, apenas nos nove primeiros meses de 2020.

Segundo a Krafton, já foram vendidas mais de 70 milhões de unidades do jogo para as versões PC, PlayStation e Xbox. Para além disso, as edições para dispositivos móveis já acumularam mais de 600 milhões de downloads em todo o mundo.

A empresa sul-coreana também pretende destacar-se no mercado de ações do país. Segundo os analistas, a bolsa da Coreia do Sul teve uma valorização média de 34% em 2020. Este resultado foi um dos melhores em todo o mundo e é ainda mais curioso numa altura de crise global.

A Krafton conta com vários investidores de peso, como a gigante Tencent, Delusion Studio, Pnix, entre outros.

Joga PUBG?