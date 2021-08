1% dos jogadores já usam o sistema operativo Linux na Steam

A Steam é uma das mais populares plataformas dedicadas aos jogos. O serviço pertence à Valve e conta já com milhares de utilizadores dispersados pelos quatro cantos do mundo.

Regularmente a plataforma publica estatísticas sobre o perfil dos equipamentos dos seus utilizadores. E de acordo com os dados apurados relativos ao mês de julho, 1% dos jogadores já utilizam o sistema operativo Linux na Steam.

Aumentou o número de jogadores na Steam com Linux

Já estamos no início de agosto e isso significa que a Steam acaba de revelar as suas mais recentes estatísticas referentes ao mês de julho deste ano.

No meio de tantos resultados curiosos, há um que saltou à vista dos mais atentos. Atualmente já 1% dos jogadores da Steam utilizam o sistema operativo Linux. Esta percentagem representa um aumento de 0,11% comparativamente ao mês anterior de junho. E, tal como podemos ver pela imagem seguinte, a versão Ubuntu 20.04.2 LTS 64 bits é a mais usada, com 0,19%.

Este aumento de utilizadores Linux na Steam deve-se sobretudo ao Proton, lançado pela Valve. A ferramenta foi integrada ao Steam Play e permite executar os jogos do Windows no Linux de forma muito simples e rápida.

No entanto esta percentagem não é propriamente um recorde, pois quando o Proton foi lançado, a participação do sistema Linux na Steam atingiu os 2%. Mas é possível que esses valores se voltem a alcançar em breve.

Por sua vez, como esperado, o sistema operativo Windows lidera isolado com 96,49% da quota de utilização, apesar de apresentar uma ligeira queda de 0,08%. De todas as versões, a mais usada na Steam é o Windows 10 de 64bits, com 89,66% de percentagem, também com uma diminuição de 0,70%.

Já do lado do software da maçã, o OSX conta com 2,51% dos jogadores da Steam, um valor 0,03% menor do que no mês passado. O Mac OS 10.16.0 de 64bits é o mais usado, apresentando uma participação de 1,49%, o que corresponde a um aumento de 0,05%.

Qual o sistema operativo que usa na plataforma Steam?