Melhores smartphones Android de julho de 2021? A lista já foi apresentada

Com novidades constantes a surgir, o mercado dos smartphones Android tem crescido e reforçado aquilo que pode dar aos utilizadores. Este está cada vez mais perto dos valores de há alguns meses, mostrando estar a reagir de forma positiva.

Assim, e como é normal, os utilizadores querem saber que máquinas conseguem o melhor desempenho. É uma avaliação que coloca frente a frente as diferentes marcas e que compara prestações. A Antutu, responsável por estes testes, revelou agora os dados de julho, com algumas novidades.

A tabela apresentada pela Antutu olhou aos resultados que a sua app recolheu durante o mês de julho. Nesta estão expressos os resultados que os smartphones de topo tiveram, mostrando o seu desempenho face a toda a concorrência que existe.

No topo da tabela de julho de 2021 temos ainda o Black Shark 4 Pro, que obteve 854.439 pontos. Esta posição tem sido mantida ao longo de vários meses, mostrando que o SoC Snapdragon 888 e os 16GB de RAM dão-lhe um destaque grande.

A lista segue com o Nubia Red Magic 6 Pro, que se posiciona a apenas 23 mil pontos, também com o SoC Snapdragon 888 e 12 GB de RAM. Este é seguido pelo OnePlus 9 Pro, que obteve 822.338 pontos, e com uma configuração de hardware idêntica.

Os lugares seguintes são ocupados por smartphones com pontuações próximas, o que revela um padrão no hardware presente. Assim, temos o Oppo Find X3 Pro, o realme GT, OnePlus 9, o Vivo X60 Pro +, o iQOO 7, o Meizu 18 e o Xiaomi Mi 11 Ultra.

Curiosamente, a quase totalidade dos smartphones desta tabela da Antutu tem a mesma configuração, que é quase padrão atualmente. Falamos do SoC Snapdragon 888 e de 12 GB de RAM. Há exceções, mas estas alteram apenas a quantidade de RAM, com 16 ou 8 GB.

Estes são dados obtidos com base na app da Antutu, ainda que apenas mercado chinês. Mostram como o mercado Android está a evoluir e que desempenho as propostas estão a ter. Há, no entanto, mudanças a caminho e que podem mudar tudo. A Huawei tem o seu P50 Pro no mercado e a própria Samsung terá propostas novas em breve.