Microsoft mostrou como vai mudar o Paint e o Photos no Windows 11

O Windows 11 trouxe novidades muito importantes para a interface do sistema operativo. Estas são visíveis desde o momento em que o sistema é aberto, provando que este pode ainda ser inovado e reinventado de forma total.

Claro que a Microsoft não se vai limitar a renovar apenas a interface, abrindo ainda para outras apps e outras áreas. A Microsoft mostrou agora o caminho que vai seguir, ao revelar as primeiras imagens do que espera o Paint e o Photos.

Se já conhecemos em detalhe o que a Microsoft vai mudar no Windows 11, há ainda muito para descobrir. A interface está totalmente redesenhada, com mudanças que vão desde o menu iniciar até aos pormenores de ícones e da barra de tarefas.

Agora a Microsoft abriu mais o jogo e revelou um pouco mais sobre o que algumas apps vão ter de novo. As mudanças estão, naturalmente, associadas à própria interface, mudando muito do que estamos habituados a ver e até a usar no dia a dia.

Estas primeiras imagens mostram o que o Paint e o Photos vão ter em breve. No caso do editor de imagens, as grandes alterações estão mesmo no menu da aplicação, onde o menu ribbon desaparece, dando agora lugar ao que é tradicional no Windows 11.

No campo das ferramentas que o Paint traz, há também mudanças visuais quase óbvias. Os ícones associados estão diferentes e com uma imagem mais simples e atrativa. Há ainda mudanças em alguns botões, que ficam agora em novas posições, mais lógicas.

Já no caso do Photos, a Microsoft aposta numa nova interface, melhorias e alterações no desempenho. Vai ainda haver uma nova experiência de edição onde as ferramentas vão estar a flutuar sobre as imagens, tal como acontece noutros sistemas como o Android ou o iOS.

Estas mudanças vão chegar em breve, mudando completamente estas apps. Claro que não vai ficar por aqui e a Microsoft certamente mudará muitos mais em breve noutras áreas, dando continuação a toda a mudança que já iniciou no Windows 11.