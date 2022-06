Xbox Series X e S vendem mais no Japão do que a PlayStation 5

O mercado das consolas de videojogos foi um dos grandes afetados pela escassez de chips que surgiu devido à pandemia da COVID-19. No entanto, atualmente, esse é um problema que parece estar a resolver-se à medida que o tempo passa.

Mas há agora um dado curioso que nos trazem as notícias mais recentes. Parece que as consolas Xbox Series X e S da Microsoft vendem mais unidades no Japão do que a própria PlayStation 5 da japonesa Sony.

Japoneses compram mais Xbox Series X e S do que a PlayStation 5

De acordo com dados recentes, a Microsoft tem vendido mais consolas da atual geração no Japão do que a Sony, que é japonesa. As informações indicam mesmo que a venda de unidades das consolas Xbox Series X e S até já duplicaram no país.

A notícia foi avançada pelo meio de comunicação local Famitsu e refere que só na semana passada foram vendidas no Japão 6.695 consolas Xbox Series X e S. Deste montante, 3.272 são referentes à Xbox Series X e as restantes unidades vendidas foram do modelo digital da Xbox Series S.

No que concerne à PlayStation 5, ambas as versões da consola, com disco e digital, conseguiram juntas vender um total de 3.035 unidades nessa mesma semana. Ou seja, menos de metade da quantidade de consolas da Microsoft vendidas.

Mas nem a Xbox, nem a PlayStation 5 são os equipamentos de jogos que mais se vende no Japão. De acordo com as informações, a Nintendo continua a jogar num campeonato muito mais à frente e, na semana da análise, a marca vendeu um total de 50.405 consolas portáteis. Desse total, 22.860 refere-se a unidades do modelo OLED, 19.907 foram vendas do modelo original e 7.638 respeita à Switch Lite. Estes números justificam-se quer por uma maior disponibilidade de unidades, como também devido a um preço mais acessível.

E no que respeita ao stock, parece que a PlayStation 5 da Sony continua com algumas dificuldades em entregar unidades, enquanto que para a Microsoft esse parece já ser um problema que pertence ao passado.

Mas se olharmos para os números globais, a PS5 ganha com mais unidades de consolas vendidas do que a Microsoft.