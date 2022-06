Gravações do filme Velocidade Furiosa – A24 com portagens gratuitas

Uma das notícias com maior destaque em Portugal, nos últimos tempos, tem estado relacionada as filmagens do filme "Velocidade Furiosa" que vão decorrer no país. Viseu vai ser "o quartel-general" das filmagens que "vão acontecer em vários concelhos do distrito", como é o caso de Castro Daire e Lamego.

Nesse período, as portagens da A24 serão gratuitas nos dias de filmagens.

As filmagens do filme "Velocidade Furiosa" vão obrigar ao corte de vários troços da A24. Como referimos, a autoestrada que liga Viseu a Vila Real vai ser palco dessas filmagens e vai estar cortada durante vários dias, em julho.

Em comunicado, a Centro Portugal Film Comission adianta que tudo acontecerá entre 22 e 26 de julho.

Velocidade Furiosa : Calendário dos cortes da A24

A24 - CORTE TOTAL - AMBOS OS SENTIDOS

28 de Junho - 6h às 22h: Nó 9 - Moimenta da beira e Lamego até Nó 10 - Armamar e Valdigem

Nó 9 - Moimenta da beira e Lamego até Nó 10 - Armamar e Valdigem 29 de Junho - 6h às 22h: Nó 5 - Carvalhal até Nó 7 Castro Daire Norte

Nó 5 - Carvalhal até Nó 7 Castro Daire Norte 30 de Junho - 6h às 22h: Nó 11 Peso da Régua até Nó 12 - Nogueira

Nó 11 Peso da Régua até Nó 12 - Nogueira 6 de Julho a 8 de Julho - 6h às 22h: Nó 15 - Vilarinho da Samardã até Nó 16 - Vila Pouca de Aguiar

- 6h às 22h: Nó 15 - Vilarinho da Samardã até Nó 16 - Vila Pouca de Aguiar 11 de Julho a 13 de Julho - 6h às 22h : Nó 15 - Vilarinho da Samardã até Nó 16 - Vila Pouca de Aguiar

: Nó 15 - Vilarinho da Samardã até Nó 16 - Vila Pouca de Aguiar 14 de Julho a 15 de Julho - 6h às 22h : Nó 5 - Carvalhal até Nó 7 Castro Daire Norte

: Nó 5 - Carvalhal até Nó 7 Castro Daire Norte 18 de Julho - 6h às 22h : Nó 9 - Moimenta da beira e Lamego até Nó 10 - Armamar e Valdigem

: Nó 9 - Moimenta da beira e Lamego até Nó 10 - Armamar e Valdigem 19 de Julho - 6h às 22h : Nó 15 - Vilarinho da Samardã até Nó 16 - Vila Pouca de Aguiar

: Nó 15 - Vilarinho da Samardã até Nó 16 - Vila Pouca de Aguiar 20 de Julho - 6h às 22h : Nó 15 - Vilarinho da Samardã até Nó 16 - Vila Pouca de Aguiar

: Nó 15 - Vilarinho da Samardã até Nó 16 - Vila Pouca de Aguiar 21 de Julho - 6h às 22h : Nó 15 - Vilarinho da Samardã até Nó 16 - Vila Pouca de Aguiar

: Nó 15 - Vilarinho da Samardã até Nó 16 - Vila Pouca de Aguiar 22 de Julho a 26 de Julho - 6h às 22h: Nó 11 Peso da Régua até Nó 12 - Nogueira

A24 - CORTE TOTAL - SENTIDO NORTE/SUL

22 de Julho a 26 de Julho - 24HORAS: Nó 11 Peso da Régua até Nó 12 - Nogueira

Numa nota recente, o Centro de Portugal Film Commission e a Sagesse Productions publicaram a seguinte informação:

Vimos por este meio informar que devido às filmagens de um filme da Universal Pictures, nos dias e troços assinalados a autoestrada A24 estará encerrada entre as 06h e as 22h. Como forma de compensar os utentes as portagens não serão cobradas nos respetivos dias. Pedimos desculpa pelo incómodo

De acordo com a publicação norte-americana The Hollywood Reporter, o orçamento do filme já ultrapassou os 300 milhões de dólares (cerca de 284 milhões de euros), valor que não inclui gastos em marketing e publicidade.