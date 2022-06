Gigabyte bate recorde com RAM DDR5 ao ultrapassar 10.200 MHz em overclock

Quem acompanha as notícias sobre o mundo hardware, ou até quem se dedica a explorar a nível doméstico este segmento, certamente que sabe que este é um mundo em constante inovação, com informações diárias sobre produtos e feitos realizados.

E as mais recentes informações mostram que a fabricante Gigabyte conseguiu agora bater um recorde ao ultrapassar os 10.200 MHz em overclock com uma memória RAM DDR5. Para este resultado, foi usada motherboard Gigabyte Z690 AORUS Tachyon.

Atingidos 10.200 MHz numa motherboard Gigabyte com RAM DDR5

O recurso de overclock permite puxar as máquinas mais além daquilo que oferecem de fábrica. Como tal, recentemente, o overclocker Hicookie da empresa taiwanesa Gigabyte conseguiu atingir o valor de 10.224 MHz com a nova memória RAM DDR5, batendo assim um novo recorde mundial.

Curiosamente, o recorde anterior também tinha sido batido pelo mesmo overclocker. Esse mesmo recorde foi batido no final do mês de abril, onde Hicookie conseguiu atingir 10.022 MHz.

Para realizar este feito, o profissional usou uma motherboard topo de gama, a Gigabyte Z690 AORUS Tachyon, cujo preço ronda os 700 euros. Estes equipamentos são compatíveis com os novos processadores Intel Core Alder Lake de 12ª geração e também com os futuros da 13ª geração, designados Raptor Lake. Um ponto de destaque é que a motherboard oferece um VRM com 15+1+2 fases de potência com 105A para que se consiga obter a máxima estabilidade em overclocking extremo.

Relativamente à memória RAM, esta oferece suporte para DDR5 de até 7.000 MHz com overclock, conseguindo uma maior velocidade e menor latência.

E com este novo registo, Hicookie conseguiu assim ser o primeiro overclocker do mundo a atingir o recorde duas vezes, com apenas poucos meses de diferença entre ambos.

Como termo de comparação, o recorde conseguido com as motherboards da geração anterior, com RAM DDR4, foi de 7.200 MHz. Neste caso havia sido usado um modelo HyperX Predator com LN2. Já o presente recorde acaba por ser 42% superior.

O sistema para este recorde contou com os seguintes equipamentos: