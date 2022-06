A POCO apresentou há poucos dias duas novas propostas para o mercado dos smartphones, tendo sido o POCO F4 uma das mais interessantes. Este modelo apresenta-se com processador da Qualcomm, uma grande bateria e muitos outros atributos que aqui vamos destacar.

Conheça 5 motivos para escolher o POCO F4 como o seu próximo smartphone.

#1 Processador e desempenho esperado

O POCO F4 vem equipado com um SoC da Qualcomm, o Snapdragon 870 de 7 nanómetros, criado para equipar dispositivos de gama média. É um processador que já suporta comunicações 5G e é atualmente classificado como um dos melhores do seu segmento.

Segundo os testes da Antutu, tem um resultado médio de 661685 pontos, à frente de modelos como os Dimensity 1200.

A acrescentar a este SoC, ainda tem a opção de escolher entre 6 GB ou 8 GB de RAM. A inclusão da tecnologia LiquidCool Technology 2.0 de arrefecimento a vapor, traz ao smartphone ainda uma melhor gestão da temperatura, para que não sofra de perdas de desempenho com o aquecimento excessivo.

#2 Ecrã

O ecrã do smartphone oferece tecnologia AMOLED, pelo que, desde logo, é garantida qualidade superior tanto em termos de visualização quanto de consumo de energia.

Este ecrã tem 6,67" com câmara perfurada ao centro e margens relativamente reduzidas. Além disso, oferece um brilho de 1300 nits, MEMC, True Color, e uma resolução de 2400 x 1080 píxeis (fullHD+) e Dolby Vision.

A taxa de atualização pode ir até aos 120 Hz, sendo que é adaptativa ao tipo de conteúdo que surge no ecrã, variando entre os 60 Hz, 90 Hz ou 120 Hz.

#3 As câmaras

Na verdade, o módulo de câmaras não é nenhuma novidade entre os dispositivos Xiaomi, mas isso não minimiza a sua qualidade. As suas capacidades já são bem conhecidas e existe sempre melhorias ao nível do software que tornam as imagens captadas ainda melhores.

O módulo de câmaras principal é composto por três câmaras. A grande angular é de 64 MP com estabilização ótica de imagem e abertura f/1.79. A ultra grande angular é de 8 MP com abertura f/2.2. Já a terceira câmara é uma macro de 2 MP. O smartphone é capaz de gravar a uma qualidade máxima de 4K@60fps. Finalmente, a câmara frontal é de 20MP.

#4 Bateria

A bateria do POCO F4 tem uma capacidade de 4500 mAh com carregamento rápido de 67W. Segundo a POCO, o carregamento, dos 0% aos 100% é feito em apenas 38 minutos.

É importante voltar a referir as capacidades da tecnologia de arrefecimento, que irá também contribuir para um consumo mais equilibrado da bateria, bem como para a sua vitalidade ao longo do tempo.

#5 Preço

Além destes atributos, o POCO F4 ainda traz Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC, dois altifalantes e tecnologia Dolby Atmos, e vem equipado com Android, com interface de utilizador MIUI 13.

Está disponível nas cores cinza, preto e verde e tem apenas 7,7 mm de espessura (163,2 x 75,95 x 7,7 mm). O peso é de 195g.

Considerando estes atributos, o preço surge como um fator importante, principalmente no segmento de gama média, com uma concorrência tão feroz. O smartphone POCO F4 está disponível nas versões de 6+128GB e 8+256GB, por 314€ + IVA e 352€ + IVA, respetivamente.

POCO F4