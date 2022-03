Xbox revela entradas no Xbox Game Pass em março de 2022

A Xbox revelou recentemente quais os títulos que chegam ao catálogo do serviço Xbox Game Pass neste mês de março.

Uma lista bastante rica encabeçada pela chegada de Microsoft Flight Simulator à Cloud, na Xbox One e em todos os aparelhos do Xbox Cloud Gaming. Venham ver...

A Microsoft e a Xbox anunciaram recentemente o nome de mais alguns títulos que se juntam ao catálogo do Xbox Game Pass para Consola, PC Game Pass e Xbox Cloud Gaming neste mês de março.

Entre os jogos que estão para chegar (alguns já chegaram), encontram-se Far: Changing Tides e Young Souls, que estarão disponíveis no mesmo dia que o lançamento, para quem tenha uma subscrição válida do serviço.

Lista de jogos a chegar:

Far: Changing Tides – 1 de março: Consola, PC e Cloud

Microsoft Flight Simulator – 1 de março: Cloud

Lightning Returns: Final Fantasy XIII – 3 de março: Consola e PC

Kentucky Route Zero (ID@Xbox) – 10 de março: Consola, PC e Cloud

Lawn Mowing Simulator (ID@Xbox) – 10 de março: Consola (Xbox One)

Marvel's Guardians of the Galaxy - 10 de março: Consola, PC e Cloud

Young Souls (ID@Xbox) - 10 de março: Consola, PC e Cloud

Microsoft Flight Simulator na Cloud

Entretanto, outra novidade que merece a pena realçar, refere-se à chegada de Microsoft Flight Simulator à Cloud, na Xbox One e em todos os aparelhos do Xbox Cloud Gaming.

Assim sendo, desde dia 1 deste mês que Microsoft Flight Simulator está disponível na Xbox One e em outros aparelhos suportados graças ao Xbox Cloud Gaming, alimentado pelo hardware personalizado da Xbox Series X.

Alguns dos grandes benefícios do acesso do Microsoft Flight Simulator através do Xbox Cloud Gaming incluem a possibilidade de jogar Microsoft Flight Simulator na Xbox One até 1080p de resolução e 30fps, e poder ser jogado através de consola, telemóveis, tablets e PCs lower-spec. São suportadas entradas de comandos standard por Bluetooth, tais como o Comando sem fios Xbox para jogos na cloud.